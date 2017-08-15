فصيل معارض يعلن إسقاط طائرة للجيش السوري وأسر قائدها
فصيل معارض يعلن إسقاط طائرة للجيش السوري وأسر قائدها
06:39 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017
ارشيفية
بيروت - (أ ف ب):
أعلن فصيل سوري معارض أنه أسقط، الثلاثاء، طائرة عسكرية وأسر قائدها في جنوب البلاد قرب إحدى مناطق "خفض التصعيد" التي تم إقرارها بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين النظام ورعاة الفصائل المقاتلة.
وقال فارس المنجد المتحدث باسم "فصيل أحمد العبدو" لفرانس برس ان مقاتليه أسقطوا طائرة من طراز ميغ 21 قرب وادي محمود في محافظة السويداء بجنوب سوريا.
وأضاف أن الطيار أصبح بين أيدينا وهو جريح تتم معالجته الآن. نحن نحرص على معاملة الطيار الاسير وفق الأحكام الدولية.
من جهته، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هذا الفصيل أسقط الطائرة واعتقل قائدها المصاب بجروح.
وأوضح المنجد ان المنطقة حيث تم اسقاط الطائرة تقع خارج منطقة "خفض التصعيد" حيث يسري وقف لاطلاق النار أعلنته الولايات المتحدة وروسيا والأردن قبل أكثر من شهر.
وتشمل منطقة "خفض التصعيد" أجزاء من محافظتي السويداء والقنيطرة التي تشهد هدوءا رغم الإبلاغ عن اعمال عنف.
وقال المنجد ان جماعته استخدمت مدفعا "مضادا للطائرات من عيار 23 ملم" لاسقاط الطائرة الثلاثاء.
وأضاف أن قادة الفصيل يناقشون مصير الطيار بعد انتهائه من تلقي العلاج.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
رئيس أركان الجيش السوري يزور مدينة السخنة بعد تحريرها من داعش
-
الجيش السوري يدعو مسلحي الغوطة الشرقية للاستسلام
-
انشقاق قائد في قوات سوريا الديمقراطية وانضمامه للجيش الحر
-
المعارضة السورية : مقتل 16 من القوات الحكومية في هجوم شرق دمشق
إعلان
إعلان