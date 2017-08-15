أخبار عاجلة

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

فصيل معارض يعلن إسقاط طائرة للجيش السوري وأسر قائدها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

فصيل معارض يعلن إسقاط طائرة للجيش السوري وأسر قائدها

06:39 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

فصيل معارض يعلن إسقاط طائرة للجيش السوري وأسر قائدها

ارشيفية

بيروت - (أ ف ب):

أعلن فصيل سوري معارض أنه أسقط، الثلاثاء، طائرة عسكرية وأسر قائدها في جنوب البلاد قرب إحدى مناطق "خفض التصعيد" التي تم إقرارها بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين النظام ورعاة الفصائل المقاتلة.

وقال فارس المنجد المتحدث باسم "فصيل أحمد العبدو" لفرانس برس ان مقاتليه أسقطوا طائرة من طراز ميغ 21 قرب وادي محمود في محافظة السويداء بجنوب سوريا.

وأضاف أن الطيار أصبح بين أيدينا وهو جريح تتم معالجته الآن. نحن نحرص على معاملة الطيار الاسير وفق الأحكام الدولية.

من جهته، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هذا الفصيل أسقط الطائرة واعتقل قائدها المصاب بجروح.

وأوضح المنجد ان المنطقة حيث تم اسقاط الطائرة تقع خارج منطقة "خفض التصعيد" حيث يسري وقف لاطلاق النار أعلنته الولايات المتحدة وروسيا والأردن قبل أكثر من شهر.

وتشمل منطقة "خفض التصعيد" أجزاء من محافظتي السويداء والقنيطرة التي تشهد هدوءا رغم الإبلاغ عن اعمال عنف.

وقال المنجد ان جماعته استخدمت مدفعا "مضادا للطائرات من عيار 23 ملم" لاسقاط الطائرة الثلاثاء.

وأضاف أن قادة الفصيل يناقشون مصير الطيار بعد انتهائه من تلقي العلاج.

هذا المحتوى من

e1acff7433.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس أركان الجيش السوري يزور مدينة السخنة بعد تحريرها من داعش

    أخبار

  • الجيش السوري يدعو مسلحي الغوطة الشرقية للاستسلام

    أخبار

  • انشقاق قائد في قوات سوريا الديمقراطية وانضمامه للجيش الحر

    أخبار

  • المعارضة السورية : مقتل 16 من القوات الحكومية في هجوم شرق دمشق

    أخبار

إعلان

c3e9caeab6.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

أبرز عناوين الصحف العالمية

أبرز عناوين الصحف العالمية

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة