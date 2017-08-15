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الجيش العراقي يقتل 20 "داعشيًا"غرب الأنبار

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مصراوي Masrawy

الجيش العراقي يقتل 20 "داعشيًا"غرب الأنبار

06:33 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

المدفعية العراقية

الرمادي - (د ب أ): 

أعلن مصدر عسكري عراقي، الثلاثاء، عن مقتل 20 عنصرًا من تنظيم "داعش" خلال قصف نفذته المدفعية العراقية على تعزيزات التنظيم في صحراء قضاء عانه 300 كيلومترا غرب بغداد.

وقال المقدم الركن ياسر الدليمي لوكالة الأنباء الألمانية إن "مدفعية الجيش العراقي قصفت اليوم تعزيزات لتنظيم داعش في صحراء قضاء عانه ما أسفر عن قتل ما لا يقل عن 20 داعشيا، وتدمير عدد من التعزيزات التي تأوي عناصر التنظيم"، مشيرا إلى ان القصف "يأتي ضمن استعدادات الجيش العراقي لتنفيذ عمليات تحرير مناطق غرب البلاد من العناصر المتطرفة".

وأوضح الدليمي أن "الجيش العراقي يقوم بتنفيذ عمليات عسكرية يومية في المناطق ذاتها، بهدف تقليص نفوذ التنظيم في صحراء الانبار، وكذلك تأمين الطرق المؤدية إلى الحدود مع الأردن والسعودية".

وتضم صحراء الانبار المجاورة لحدود والأردن وسورية، قواعد ينطلق منها التنظيم لشن هجماته ضد القوات العسكرية العراقية والمدنيين.

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