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الأمن يستعين بالطائرات لتأمين نهائي الكأس

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الأمن يستعين بالطائرات لتأمين نهائي الكأس الأمن يستعين بالطائرات لتأمين نهائي الكأس

التحرير

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شهد محيط برج العرب بالاسكندرية إجراءات أمنية مشددة استعدادًا لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي المقرر إقامتها في الثامنة مساء في نهائي بطولة كأس .

حيث استعانت قوات الأمن بالطائرات الهليوكوبتر لتمشيط محيط ستاد برج العرب، ضمن الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين مداخل ومخارج الاستاد لإجهاض أي محاولات شغب كما شهدت بوابات الاستاد تواجدًا أمنيًا مكفًا من قوات الجيش و الشرطة بالإضافة لشركة فاكلون لتأمين المباريات.

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ويلتقي الأهلي مع نظيره المصري البورسعيدي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم في نهائي كأس مصر.

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التحرير

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