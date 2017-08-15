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الجيش اللبناني يعثر على أحزمة ناسفة وقذائف في جرود عرسال

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مصراوي Masrawy

الجيش اللبناني يعثر على أحزمة ناسفة وقذائف في جرود عرسال

06:04 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

الجيش اللبناني يعثر على أحزمة ناسفة وقذائف في جرود عرسال

الجيش اللبناني

بيروت - (د ب أ): 

شهدت مناطق مراح الشيخ والعجرم ووادي حميّد في جرود عرسال، الثلاثاء، تقدم عناصر الجيش اللبناني لإحكام الطوق على تنظيم "داعش" في جرود رأس بعلبك والقاع وعثر خلال عملية التفتيش على كمية من الأحزمة الناسفة والقذائف وغيرها من العبوات المفخخة.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، الثلاثاء، إن وحدات الجيش تقدمت صباح اليوم الثلاثاء، في مناطق مراح الشيخ والعجرم ووادي حميّد من ناحية جرود عرسال، وذلك في إطار مواصلة عملية إحكام الطوق وتضييق الخناق على مجموعات تنظيم داعش الإرهابي في جرود رأس بعلبك والقاع".

وأضاف البيان أن وحدات الجيش "عثرت في منطقتي وادي حميد والعجرم خلال عملية التفتيش على كمية من الأحزمة الناسفة والعبوات والقذائف المفخخة، حيث عمل الخبير العسكري على تفجيرها، كما عثرت على جثة تعود لشخص مجهول".

ومن المتوقع أن يفتح الجيش اللبناني خلال الأيام المقبلة معركة لإخراج مسلحي تنظيم "داعش" من جرود رأس بعلبك والقاع شرق لبنان.

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