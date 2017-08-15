الجيش اللبناني يعثر على أحزمة ناسفة وقذائف في جرود عرسال
الجيش اللبناني يعثر على أحزمة ناسفة وقذائف في جرود عرسال
06:04 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017
الجيش اللبناني
بيروت - (د ب أ):
شهدت مناطق مراح الشيخ والعجرم ووادي حميّد في جرود عرسال، الثلاثاء، تقدم عناصر الجيش اللبناني لإحكام الطوق على تنظيم "داعش" في جرود رأس بعلبك والقاع وعثر خلال عملية التفتيش على كمية من الأحزمة الناسفة والقذائف وغيرها من العبوات المفخخة.
وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، الثلاثاء، إن وحدات الجيش تقدمت صباح اليوم الثلاثاء، في مناطق مراح الشيخ والعجرم ووادي حميّد من ناحية جرود عرسال، وذلك في إطار مواصلة عملية إحكام الطوق وتضييق الخناق على مجموعات تنظيم داعش الإرهابي في جرود رأس بعلبك والقاع".
وأضاف البيان أن وحدات الجيش "عثرت في منطقتي وادي حميد والعجرم خلال عملية التفتيش على كمية من الأحزمة الناسفة والعبوات والقذائف المفخخة، حيث عمل الخبير العسكري على تفجيرها، كما عثرت على جثة تعود لشخص مجهول".
ومن المتوقع أن يفتح الجيش اللبناني خلال الأيام المقبلة معركة لإخراج مسلحي تنظيم "داعش" من جرود رأس بعلبك والقاع شرق لبنان.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الجيش اللبناني يتقدم في جرود عرسال ويعثر على أحزمة ناسفة وقذائف
-
الجيش اللبناني: ثلاثة زوارق حربية تابعة لإسرائيل اخترقت المياه الإقليمية
-
حسن نصر الله يهدد إسرائيل.. ويؤكد: أمريكا لا يمكنها تفتيت المقاومة
-
الجيش اللبناني يوقف 8 أشخاص للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش"
إعلان
إعلان