مصراوي Masrawy

بالأرقام.. نرصد نتائج مراحل التنسيق الثلاثة للقبول بالجامعات 06:11 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

وزارة التعليم العالي

كتبت- داليا شبل:انتهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من أعمال المراحل الثالث من تنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة، أمس الاثنين، على أن يتم إعادة فتح الباب عقب إعلان نتائج امتحانات الدور الثاني.وبلغ عدد الطلاب المتخلفين عن تسجيل رغبات التحاقهم بالجامعات بالمرحلة الثالثة 6944 طالب، بعد أن أغلقت المرحلة بتسجيل نحو 80 ألف و700 طالبًا وطالبة لرغبات التحاقهم بالجامعات، طبقًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من إجمالي 87 ألف و644 طالب.وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لطلاب المرحلة الثالثة، بـ50% للشعبتين.بينما بلغ عدد الطلاب المتخلفين عن تسجيل رغبات التحاقهم بالجامعات بالمرحلة الثانية 1627 طالب، بعد أن أغلقت المرحلة بتسجيل 151 ألفًا و600 طالب، حيث كان من المقرر أن تستقبل المرحلة الثانية 153 ألفًا و227 طالبًا.وبدأت أعمال المرحلة الثانية يوم الثلاثاء 25 يوليو لمدة خمسة أيام، بحد أدنى 79% لطلاب الشعبة العلمية، و70.7% لطلاب الشعبة الأدبية.وكان العدد الأقل من الطلاب المتخلفين من نصيب المرحلة الأولى، حيث لم يسجل 555 طالب فقط رغبات الالتحاق بالجامعات بهذه المرحلة، فيما كان من المقرر أن تستقبل المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات إجمالي 109006 طالب، بحد أدنى 95.12% للشعبة العلمية، و91.22% للشعبة الهندسية، و79.51% الشعبة الأدبية.وبدأت أعمال المرحلة الأولى، يوم الاثنين 17 يوليو الماضي ولمدة خمسة أيام، وانتهت بتسجيل 108 آلاف و451 طالبًا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

التنسيق: 40 ألف طالب سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن

جامعة القاهرة: لا زيادة في المصروفات الدراسية ورسوم المدن الجامعية

بالصور- إقبال متوسط على معامل "القاهرة" في أول أيام تنسيق الدبلومات

​بدء تنسيق الدبلومات الفنية بحد أدنى 60%

إعلان

إعلان