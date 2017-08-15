التعليم: 12 حالة غش في امتحاني الفيزياء والتاريخ بالدور الثاني للثانوية

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أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحانات الدور الثاني، للعام الدراسي 2016/2017، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة الفيزياء وبلغ إجمالي عدد الطلاب بها 30810، بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ وبلغ عدد الطلاب بها 22797.

وجاءت أجواء الامتحان خلال اليوم الرابع بشكل جيد ومنضبط، دون حدوث مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، وقد قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما تابع فريق العمل بالغرفة سير الامتحان على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

كما تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 7 حالات غش باستخدام أجهزة الهاتف المحمول وسماعات البلوتوث في مادة الفيزياء، و5 حالات في مادة التاريخ، ففي اللجنة رقم (56) بمدرسة جمال عبد الناصر للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أطفيح التعليمية بمحافظة الجيزة حيث تم ضبط الطالب م. أ. م. ع أثناء تلقيه بعض الإجابات في مادة الفيزياء خلال فترة انعقاد الامتحان عن طريق جهاز الهاتف المحمول وسماعة بلوتوث وتم إبلاغ العضو القانوني باللجنة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

واللجنة رقم (621) بمقر مدرسة أحمد عبد الرحيم ث. بنات بالقوصية بمحافظة أسيوط، حيث تم ضبط الطالبين م.ع. أ.ع ، والطالب أ.ح.أ.ع أثناء تلقيهما بعض الإجابات بمادة الفيزياء خلال فترة انعقاد الامتحان عن طريق جهاز الهاتف المحمول وسماعة البلوتوث وتم إبلاغ العضو القانوني باللجنة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

واللجنة رقم (637) بمقر مدرسة الشهيد حجازي نور الدين الثانوية للبنين بالبلينا بمحافظة سوهاج، حيث تم ضبط كلٍ من الطلاب أ. أ.أ.ع، م. ش. م، ع.أ.ج.أ ، ش.م.ع.أ خلال تلقيهم بعض الإجابات أثناء انعقاد امتحان مادة التاريخ.

وفي ذات اللجنة تم ضبط كلٍ من الطالبين خ.م.ع.م، خ.ع.ر.م، خلال تلقيهما بعض الإجابات في مادة الفيزياء عن طريق جهاز الهاتف المحمول وسماعات البلوتوث وتم إبلاغ العضو القانوني باللجنة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وعليه فقد أصدر حجازي قرارًا بتغيير رئيس لجنة سير الامتحان وإحالته للمساءلة القانونية.

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واللجنة رقم (53) بمقر مدرسة الشهيد عاطف الإسلامبولي الإعدادية للبنين التابعة لإدارة البدرشين التعليمية بمحافظة الجيزة، حيث تم ضبط شخصين تمكنا من دخول اللجنة عن طريق القفز من على سور المدرسة، وقد قامت القوات الأمنية بإلقاء القبض عليهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

واللجنة رقم (610) بمقر مدرسة الشهيد الرائد أحمد محمد عبده (إسماعيل ث. بنين) بأبو قرقاص بمحافظة المنيا حيث تم ضبط حالة غش بالموبايل ضد كلٍ من الطالبات ش.ن.ح.أ، والطالبة أ.ي.ف.م أثناء تلقيهما إجابات وقت انعقاد الامتحان عن طريق الهاتف المحمول.

واللجنة رقم (471) بمقر مدرسة الزهور الثانوية للبنات بطور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، حيث تم ضبط الطالبة خ. خ. ع . ص خلال قيامها بتصوير جزء من أحد الأسئلة بكراسة الامتحان في مادة الفيزياء وقت انعقاد الامتحان وإتاحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقد تمكنت غرفة العمليات المركزية من تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفي اللجنة رقم (20) بمقر مدرسة حلمية الزيتون الثانوية للبنات بإدارة عين شمس بمحافظة القاهرة فقد تلقت غرفة العمليات المركزية بديوان الوزارة بلاغًا يفيد قيام ملاحظ اللجنة ويدعى م. ع. ح بمخالفة التعليمات الخاصة بأعمال الملاحظة مما تسبب في عدم الانضباط داخل اللجنة المكلفة بالعمل بها وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

يذكر أن غدا الأربعاء سيؤدي طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) ويبلغ عدد الطلاب بها 4708.