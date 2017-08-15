مدير إدارة التجنيد والتعبئة: تطوير الكشف الطبي لمنع تسرب غير اللائقين للخدمة العسكرية

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أكد اللواء أشرف عطية، مدير إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة، أن إجراءات مطورة تم تطبيقها لمنع تسرب غير اللائقين للخدمة العسكرية، بدءًا من الكشف الظاهري، مرورًا بالمناظرات وصولًا إلى المراجعة بالفيديو كونفرانس للإجراءات الطبية.

وفي لقاء مع الإعلام العسكري، أوضح عطية، أن الإجراءات التي تتم حاليًا للكشف الطبي على الشبان المطلوبين للخدمة الوطنية عند حضورهم أول مرة للتسجيل بمناطق التجنيد والتعبئة تبدأ بالتلقين الطبي عن الأمراض الشائعة وأمراض عدم اللياقة، والتأكد من عدم وجود مشاكل طبية، ثم كشف طبي مبدئي، ويقوم به الأطباء المجندون، وذلك بإجراء فحص طبي عام للشبان من حيث (قياس الضغط/ قوة الإبصار/ نبض القلب/ جس البطن/ فحص شرجي وتناسلي).

ووفقًا للمنظومة الحالية، يخضع المتقدم للتجنيد لفحص طبي ظاهري يتم بواسطة الأطباء المجندين، تحت إشراف الأطباء المتخصصين العاملين، للتأكد من خلوهم من أي أمراض أو عاهات ظاهرية.

ثم يمر بكشف طبي تخصصي في العيادات، حيث يتم تجميع من له شكوى طبية أو ملحوظة طبية سبق تدوينها في أثناء الكشف الطبي المبدئي والظاهري، ويتم تصنيفهـم إلى التخصصـات الطبيـة المختلفـة (عظام/ أنف وأذن وحنجرة/ جراحة/ باطنة/ رمد/ جلدية) في كل عيادة تخصصية على حدة، لإجراء الكشف الطبى الدقيق بواسطة الأطباء المتخصصين شخصيًا، وتدوين قرار اللياقة الطبية في كارت الفحص الطبي للشاب.

ولتأكيد قرار اللياقة الطبية يتم إجراء عدة مناظرات طبية للشبان أولها بعد إعلان الإرجاء بواسطة المجلس الطبي العسكري بمناطق التجنيد ليتقدم الشبان بشكواهم الطبية.

كما يتم إجراء مناظرة طبية أخرى للشبان في أثناء الترحيل بمناطق التجنيد لتأكيد قرار اللياقة الطبية للشبان وعرض بعض الحالات على اللجنة الطبية العليا للتقرير بلياقتهم الطبيه لأداء الخدمة العسكرية من عدمه.

وأخيرًا إجراء مناظرة طبية نهائية في أثناء ترحيل الشبان عند حضورهم بالأماكن المخصصة لتوزيعهم استعدادًا لانضمامهم إلى صفوف القوات المسلحة بوحداتهم الجديدة.

وأوضح مدير التجنيد، إنشاء منظومة المؤتمرات المرئية (الفيديو كونفرانس) داخل المجالس الطبية بالمناطق لإمكانية المتابعة لتنفيذ إجراءات الكشف الطبى لجميع شبان التجنيد، وعقد لقاء مع الشبان اللائقين طبيًا للتأكد من عدم وجود أى شكوى طبية لهم.

وتعد إدارة التجنيد والتعبئـة أقدم الإدارات التابعة لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، التي تتكفل بمهام أساسية لتنفيذ خطة التجنيد والتطوع واختيار أفضل العناصر من القوى البشرية من مجندين ومتطوعين.

وتتمحور مهام إدارة التجنيد في وضع توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة فيما يخص التجنيد والتطوع وتنفيذ خطط التعبئة موضع التنفيذ، علاوة على نشر الوعى التجنيدى والتطوعى بين المواطنين طبقًا لخطة إعلامية متكاملة وبصفة دورية.

كما تقوم الإدارة بحل المشكلات التجنيدية لجميع المواطنين سواء داخل مصر أو فى الخارج، وكذا إصدار قــرارات الإعفـاء والتأجيـل والاستثنـــاء واستخراج شهـادات المعاملة التجنيدية لهم والمتابعة المستمرة مع مناطق التجنيد والتعبئة المنتشرة على مستوى الجمهورية، لضمان تنفيذ الخدمة التجنيدية على أعلى مستوى.

وعلى مدار العام تتوالى الإعلانات التنبيهية للشبان والمطلوبين للخدمة الوطنية وكذا من لهم مشكلات أو أوضاع تحتاج إلى التدخل، حيث تقوم إدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة بالعديـــد من التيسيرات للمواطنين داخل مصر، على رأسها إصدار شهادات المعاملة التجنيدية المختلفة سواء إعفاء نهائى أو مؤقت، استثناء، تحت الطلب، لم يصبه الدور، وتسليمها للشباب بسرعة. كذا إصدار التأجيلات الدراسية للطلبة الدارسين داخل الجمهورية من خلال مكاتب الاتصال التابعة لإدارة التجنيد والتعبئة والموجودة بالجامعات.

وتقوم الإدارة باستخراج تصاريح وأذون السفر للخارج للشبان الحاصلين على إعفاء مؤقت أو استثناء مؤقت أو من هم تحت الطلب، ولمن أدى الخدمة العسكرية وما زال فى خدمة الاحتياط.

كما تتولي الإدارة استخراج أذون السفر للطلبة الدارسين داخل الجمهورية فى أثناء إجازات نصف العام ونهاية العام الدراسى، عدا طلبة السنوات النهائية لا يتم استخراج إذن سفر لهم بعد نهاية إجازة نصف العام. وكذلك دفع لجان عسكرية مشتركة لتسوية المواقف التجنيدية لأبناء المحافظات النائية في شمال سيناء وجنوب سيناء ومرسى مطروح وحلايب وشلاتين وأبو رماد ووادى العلاقى، وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية فى أماكن وجودهم دون مقابل مادى.

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كما تقوم الإدارة باستخراج تصاريح وأذون السفر للمواطنين من أى منطقة تجنيد موجود أو مقيم فى نطاقها، تيسيرًا عليهم لعدم تحمل الجهد ومشاقة السفر إلى منطقة التجنيد التابع لها.

ووفقًا لمدير التجنيد فإن تيسيرات إضافية تقدم لذوى الاحتياجات الخاصة للشباب فى سن التجنيد وإنهاء إجراءاتهم فى أى وقت دون التقيد بتوقيتات المراحل التجنيدية، كما يتم إيفاد لجان طبية تجنيدية إلى مقار الجامعات وجمعيات الرعاية الاجتماعية المختصة لإنهاء الإجراءات التجنيدية لهم، وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية فى أماكن وجودهم دون مقابل مادي.

أما خارج الوطن فيلقي الشباب رعاية من إدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة للتيسير على المقيمين بالخارج ممن يستحقون الإعفاء المؤقـت والنهائــى طبقــــًا لأحكــام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإرسال المستندات المؤيدة لحقهم فى الإعفاء/ الاستثناء مرفقة بكشف عائلة محرر على النمـوذج (1 جند) معتمـد من القنصليــة إلى إدارة التجنيـد والتعبئة لاستخراج شهادة المعاملة التجنيدية وإرسالها إلى القنصلية وتسليمها إليهم دون مقابل مادي.

وتيسير إجراءات تأجيل التجنيد للطلبة الدارسين خارج جمهورية مصر العربية، الذين تم وضعهم تحت الإشراف العلمى للإدارة العامه للبعثات، وذلك بالتقرير بتأجيل تجنيدهم من مجمع خدمة المواطنين بإدارة التجنيد والتعبئة للتيسير عليهم وتوفيرًا للجهد والنفقات، بدلًا من انتقالهم لمسافات بعيـدة بمناطـــق التجنيــد المختلفة.

كذلك استخراج تصاريح السفر لأبنائنا في الخارج، الذين حضروا إلى أرض الوطن طبقًا لموقفهم التجنيدى، وكذا استخراج إذن سفر لطلبة البعثات، الذين يدرسون بالخارج ومسجلون تحت الإشراف العلمى بالإدارة العامة للبعثات ومؤجل تجنيدهم.

وتقوم الإدارة بالتصديق على تجديد جوازات السفر للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج للاحتفاظ بإقامتهم وكذا وظيفتهم واستقرار حالتهم الاجتماعية بالدول المقيمين بها خارج أرض الوطن طبقًا لمعايير تتضمن:

تجديد جوازات السفر المنتهية للشبان المصريين المقيمين بالدول العربية والأجنبية ممن بلغوا سن الإلزام وحتى بلوغهم سن (29) عامًا كحد أقصى لا يجدد بعدها على أن يقوموا بتقديم أنفسهم إلى مناطق التجنيد والتعبئة التابعين لها فور بلوغهم تلك السن لتحديد موقفهم من التجنيد.

تجديد جوازات سفر الشبان المصريين بالخارج ممن تجاوزوا سن الامتناع عن التجنيد (ثلاثون عامًا) لمدة سبع سنوات لمن سددوا قيمة الغرامة المالية لحين حضورهم لأرض الوطن وإنهاء موقفهم التجنيدي بشرط عدم تجاوزهم سن (44 عامًا).

كذلك الاعتداد بتوقيع الأب أو الجد في توثيق مستندات الإعفاء دون توكيل رسمى بشرط تقديم شهادة تحركات تفيد بأن طالب الإعفاء خارج أرض الوطن.

وأوضح اللواء أشرف عطية، أن الإدارة اتخذت عددًا من الخطوات لنشر الوعى التجنيدى للشبان ونقل صورة حضارية للشبــان عن القوات المسلحة ومعرفتهم بدور القوات المسلحة لخدمة المواطنين لزيادة الانتماء الوطنى، حيث تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) يوضح الخدمات والتيسيرات، التى تهم الشباب المقبل على التجنيد من جميع الفئات وكذا الخدمات التجنيدية المقدمة للمواطنين داخل وخارج أرض الوطن بالعنوان (http://tagned.afmic.gov.eg).

وكذا تم تصميم موقع للبريد الإلكترونى لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) للرد على جميع الاستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين داخل وخارج أرض الوطن على العنوان ([email protected]).

كما قامت بإنشاء نظام الاستعلام الصوتي بإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة للاستعلام والرد على استفسارات المواطنين وشبان التجنيد وإضافة توقيتات المرحلة التجنيدية بالاستعلام الصوتى بالإدارة لخدمة شباب التجنيد على أرقام الاستعلام الصوتى.

ووفقًا لمدير التجنيد، فإن التطوير يغطي كذلك عدة أوجه بما يحقق سهولة ويسرًا فى تنفيذ إجراءات العملية التجنيدية لصالح خدمة المواطنين. كما تم إنشاء العديد من أقسام التجنيد ومكاتب التجنيد بالمحافظات والمراكز لخدمة أبنائنا من الشبان المتقدمين للتجنيد للتيسير على المواطنين وإزالة أى عوائق تجنيدية وحل المشكلات فى أوقات قياسية، إضافة إلى مكاتب الاتصال العسكرى بالجامعات لخدمة أبنائنا من الشباب.

إضافة إلى ذلك تم إنشاء أربعة مكاتب تجنيد وتعبئة لاستخراج تصاريح السفر للمواطنين بدلاً من ترددهم على المقر الرئيسى لإدارة التجنيد والتعبئة أو مناطق التجنيد التابعين لها وهى (شرم الشيخ/ الغردقة/ الأقصر/ أسوان)، وذلك لتدعيم السياحة وتشجيعًا لأبنائنا بالخارج لقضاء عطلاتهم بالمقاصد السياحية المصرية وعودتهم مرة أخرى للدول القادمين منها بكل سهولة ويسر.