التموين عن أوكازيون الصيف: نراقب الأسواق للتأكد من الخصومات (فيديو)

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قال ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، إن الأوكازيون الصيفى بدأ من اليوم الثلاثاء، وهناك 798 محلا مشاركة فى فترة الأوكازيون، بمختلف المحافظات المصرية، ويستمر على مدار شهر.

وأضاف متحدث التموين، خلال مداخلة هاتفية بقناة "أون لايف"، "يجب على المحل التجارى، وضع السعرين قبل التخفيض وبعده لكى يكون المواطن على بينة بطبيعة التخفيض ومقداره".

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وأكد ممدوح أن الوزارة تقوم بحملات رقابية التى تتابع فواتير الشراء فى المحلات المشاركة؛ لتتبين الأسعار قبل الأوكازيون وبعده، للتأكد من وجود خصومات.