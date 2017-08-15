بالفيديو| زحام وقلق وانتظار.. هكذا مر اليوم الأول لبيع كراسات شروط «سكن مصر»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

زحام شديد، وعيون مترقبة، وأجساد تنتظر دورها، ورصيف امتلأ عن آخره بالجالسين، وسيارات تحاول المرور بين المنتظرين، ذلك هو اختصار لمشهد الراغبين في شراء كراسة شروط مشروع «سكن مصر»، أمام مقر بنك التعمير والإسكان بالهرم، في اليوم الأول للطرح.

انتهى من قراءة جريدته، فراح يحل كلماتها المتقاطعة، عسى أن يأتي دوره ويشترى كراسة شروط وحدات «سكن مصر» التي طرحتها وزارة الإسكان للبيع اليوم، إنه جلال حسن، رجل ستيني، سألناه عن مدة انتظاره وأسباب شراءه لكراسة الشروط، فأجاب قائلاً: "أنا جيت من بدري، دوري رقم 550، وأديني مستني من ساعتها، وآخر ما هزهق هنام لهم على الأرض".

الحاج جلال حسن، قال لنا إنه حضر لشراء كراسة شروط المشروع لنجله الطبيب الصيدلي، أملاً في حصوله على وحدة سكنية بالمشروع، وذلك لأن "مقدم الحجز مناسب له -40 ألف جنيه- وكمان الشقة بالتقسيط"، مضيفًا أنه سيتقدم للحصول على وحدة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر، نظرًا لسكنه في إمبابة، وكي يكون نجله قريبا لمنزل أسرته.

«أنا جيت من الساعة 9، لقيت أمة لا إله إلا الله قاعدة مستنية من بدري، أخدت رقم 300، وعلى ما اشتريت كراسة الشروط كانت الساعة بقت 1.30»، هذا نص ما قالته مي محمد، إحدى الراغبات في حجز وحدة سكنية بمشروع «سكن مصر»، التي انتظرت نحو أربع ساعات ونصف الساعة أمام مقر بنك التعمير والإسكان بالهرم، في اليوم الأول لطرح كراسة شروط المشروع.

مي أكدت لنا أنه بالرغم من مجيئها قبل فتح البنك أبوابه، إلا أنها فوجئت بتواجد نحو 300 راغب في الحجز، قالوا لها إنهم متواجدين من السادسة صباحًا، للحصول على كراسة الشروط، مبدية استياءها من عدم وجود أماكن انتظار لهؤلاء الراغبين في الشراء، وأنهم اضطروا للاصطفاف في الشارع وتعطيل حركة المرور.

شاهد أيضا

مي محمد، قالت إن عملية الحصول على كراسة الشروط تتسم بالبطء الشديد، نظرًا لقلة موظفي البنك المسئولين عن بيع الكراسات، حيث أنهم لا يزيدوا عن اثنين فقط، فيما تفوق أعداد الراغبين في الشراء الألف حاجز، موضحة أنها سألت مدير الفرع عن أسباب انخفاض أعداد الموظفين، فقال لها إن الفرع به 10 موظفين فقط لإستقبال العملاء، اثنان منهم يبعيان كراسات الشروط، والباقون ينجزون باقي أعمال الفرع، والبنك عندي أهم من بيع الكراسات.

«التحرير» سألت المسئول عن مشروعات الإسكان بفرع بنك التعمير والإسكان فرع الهرم، والتي رفضت ذكر اسمها، عن أساب الزحام الشديد، ولماذا يتولى موظفان اثنان فقط بيع الكراسات لأكثر من ألف حاجز، فقالت: "الناس هنا من الساعة 6 الصبح، وأحنا مش هنمشي غير لما الكل يحصل على كراسة شروط، حتى لو الفجر".

وأضافت: "أنا أخدت قرار بزيادة أعداد الموظفين المسئولين عن بيع كراسات الشروط، لإنجاز الأعداد المتواجدة خارج البنك"، موضحة أنها علقت منشورا بأن باب بيع كراسات الشروط ممتد حتى الخامس من أكتوبر المقبل، ولن يكون هناك أي امتيازات لمن يشتري كراسة الشروط في اليوم الأول عن من يشتري في اليوم الأخير.

وجاءت أسعار الوحدات بكراسات الشروط، كالتالي: في مدينة 6 أكتوبر، وصل سعر المتر إلى 3920 جنيهًا، و4130 جنيهًا، أما في القاهرة الجديدة فوصل إلى 4740 جنيهًا، وفي مدينة بدر سجل سعر المتر 3480 جنيهًا، وفي مدينة المنيا الجديدة سجل 3400 جنيه.