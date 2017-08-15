رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد تنفيذ القطار المكهرب

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شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع عقد تنفيذ القطار المكهرب بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للانفاق، وشركة (أفيك – كريك) الصينية، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل ووزراء الاسكان، والمالية، والتخطيط، وسفير الصين لدى القاهرة.

حيث وقع عن الجانب المصري رئيس الهيئة القومية للانفاق، وعن الجانب الصينى المدير العام لشركة إفيك الدولية.

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ويهدف مشروع القطار المكهرب ـ الذي يتكون من 11 محطة ـ إلى خدمة أهداف التنمية في عدة مناطق سكنية وصناعية، من خلال الربط بين مدن السلام، والعبور، والمستقبل، والشروق، وبدر، والروبيكى، والعاشر من رمضان.

وأشارت الدراسات التقديرية إلى أن المشروع من المنتظر أن يساهم في نقل نحو 350 ألف راكب يوماً، إلى جانب توفير حوالى 2.3 مليار جنيه سنوياً كقيمة للوفر في الوقت والطاقة واستهلاك الوقود وتشغيل وسائل النقل العام ووسائل النقل الاخرى وانشاء وصيانة الطرق.