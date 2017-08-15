ننشر جدول تشغيل القطارات الإضافية خلال العيد

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قال المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد، إنه تقرر تشغيل قطارات إضافية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، ابتداء من يوم 26 أغسطس وحتى يوم 10 سبتمبر 2017، لرحلات الذهاب والعودة.

وشدد رئيس الهيئة على تكثيف الرقابة على شبابيك الحجز وداخل صالات الحجز؛ منعا لتسريب التذاكر إلى السوق السوداء، مناشداً الركاب المسافرين التعاون مع الهيئة فى إظهار البطاقة الشخصية لتسجيل البيانات لكل راكب حفاظا على حقوقهم.

وأضاف رئيس الهيئة أنه في ظل السياسة الحالية للهيئة التي تهدف إلي توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين على خطوط السكك الحديدية، خاصة الوجه القبلى؛ لمواجهة زحام الركاب خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، من خلال الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة بالهيئة، حيث سيتم تشغيل 26 قطارًا إضافيا (مكيف ومميز)، إضافة إلى ضم عدد 26 عربة، وبعض القطارات المكيفة خلال الفترة من 26/8/2017 حتى 11/9/2017

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وأوضح أن تلك الزيادات جاءت كالتالي: "عدد 10 قطارات إضافية مكيفة من القاهرة إلى أسوان وبالعكس وكالتالى 2 قطار مكيف رقم 1934/1935 مكيف بين القاهرة/ أسوان وبالعكس، و2 قطار مكيف رقم 1936/1937 مكيف بين القاهرة/ أسوان وبالعكس، و2 قطار مكيف رقم 1938/1939 مكيف بين القاهرة/ أسوان وبالعكس، و2 قطار مكيف رقم 1932/1933 مكيف بين القاهر/ أسوان وبالعكس، و2 قطار مكيف رقم 1940/1941 مكيف بين الإسكندرية/ أسوان وبالعكس، و12 قطارا إضافيا مميزا من القاهرة إلى أسوان وبالعكس".

وأضاف رئيس الهيئة أنه تقرر تشغيل 8 قطارات بعربات مميزة إضافية لأهالى النوبة من القاهرة والإسكندرية إلى أسوان وبالعكس، و2 قطار خاص رقم 1 من القاهرة إلى أسوان وبالعكس، و2 قطار خاص رقم 2 من القاهرة إلى أسوان وبالعكس، و2 قطار خاص رقم 3 من الإسكندرية إلى أسوان وبالعكس، و2 قطار خاص رقم 4 من الإسكندرية إلى أسوان وبالعكس، كما تقرر تشغيل 2 قطار خاص لنادى الجعافرة الرياضى من الإسكندرية إلى أسوان وبالعكس، وتشغيل 2 قطار خاص للاتحاد النوعى من القاهرة إلى أسوان وبالعكس.