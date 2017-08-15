كيف قامت الحضارة على ضفاف النيل؟

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كان نهر النيل في مصر القديمة، والذي أطلق عليه النهر العظيم، يلعب دورًا هامًا في تكوين الحضارة، عندما سكن الإنسان وادي النيل ساعده النهر في معرفة الزراعة، ثم عرف الإنسان الاستقرار في مكانه، فأصبح الفرد يعيش وسط مجموعات وترتب على ذلك تكوين التجمعات البشرية والعمرانية، وساعد النهر أيضًا الإنسان المصري القديم في التنقل والطعام بجانب بعض المشاهد الدينية التي تأثر بها المصري القديم من خلال النيل في معتقداته الدينية، لذلك حرص المصري القديم على نظافته وتجريم من يلوثه.

وكانت نجمة الشعرى اليمانية التي كانت تعرف في مصر القديمة بـ"سوبدت"، إشارة إلى قرب ميعاد فيضان النيل، الذي كان يأتي بالخير والنماء، وذلك ما عكسته النصوص القديمة، حيث أظهر المصري القديم تقديسه للنهر العظيم، فأوجد عددًا من المعبودات التي كانت متصلة بالنيل، ويأتي على رأسهم المعبود "حعبي"، الذي كان يمثل النيل وخيراته، وصور على هيئة رجل ممتلئ، وفي بعض المناظر يظهر حاملا زهور ودواجن وأسماك وخضراوات وفاكهة.

وكذلك المعبود خنوم المسئول عن منابع النيل والفيضان، الذي أوضحته لنا لوحة تعرف بـ"لوحة المجاعة" بجزيرة سهيل بأسوان التي تعود إلى العصر البطلمي، وتحكي قصة سنوات الجفاف التي مرت بها مصر في عهد الملك زوسر؛ بسبب نقص فيضان النيل، فأمر وزيره أن يذهب إلى الجنوب حاملًا القرابين إلى الجنوب لإرضاء خنوم لإنهاء المجاعة، ومن المعبودات التي ارتبطت بالنيل المعبود "سوبك" الذي يأخذ هيئة التمساح وكان مركز عبادته في الفيوم وكوم أمبو بأسوان، وكذلك في عملية التنقل والتجارة.

ولمعرفة منسوب النيل عرف المصري القديم مقياس النيل منذ القدم، وفي العصرين اليوناني الروماني تم إنشاء مقاييس النيل داخل المعابد مثل مقياس النيل الموجود في معبدي خنوم وساتت بأسوان وأعيد استخدام إحداهما في العصور اللاحقة.

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أما عن النيل في الحضارة الإسلامية، فكان له تأثيرًا كبيرًا في الزراعة، والعمران والتجارة، وأنشأ المسلمون مقاييس النيل لمعرفة زيادة ونقصان ماء النيل، لتحديد الضرائب وخراج الأراضي الزراعية، وتم بناء الجسور والقنوات وشق الترع، وكانت عملية نقل المياه من النيل أمرا هامًا، حيث استخدام الجزء العلوي من أسوار صلاح الدين "مجرى العيون" التي بنيت لتحيط بالقاهرة، كقناة لحمل المياه من النيل إلى القلعة، ثم يتم توزيع المياه على أجزاء المبنى المختلفة.

وقام النيل بدور هام في حياة مصر التجارية، فقد كانت السفن تأتي من بلاد الشرق مثل الصين وإيران محملة بالبضائع مثل الخزف عن طريق البحر الأحمر من خلال قفط و على البحر الأحمر حيث تصل للفسطاط عبر النيل، كما كانت السفن تأتي من أوروبا وحوض البحر المتوسط شمالاً .

لم تعكس المصادر القديمة متى بدأ بالتحديد الاحتفال بالنيل، ولكن عكست لنا بعض النصوص وخاصة التي توجد بمنطقة جبل السلسلة بأسوان من عهد الدولة الحديثة بأمر الملك بتقديم قرابين من خضروات وفاكهة وتماثيل للمعبود حابي وإلقائها فى النيل، ولكن فيما نعرفه أن في مصر القديمة لم تعرف التضحيات البشرية لإلقاء فتاة حية في النيل ولكن ماوصل لنا من المؤرخين من العصر اليوناني الروماني أنه كان يتم صنع تمثال خشبي لفتاة وإلقائه في مياه النيل.

واستمرت الاحتفالات بعيد النيل في العصور اللاحقة حيث وصف المؤرخ ابن إياس ليلة من ليالي القاهرة المملوكية المحتفلة بالنيل والتي خرجت فيها "سفينة" سلطان مصر وأبحرت من بولاق وهي مزينة بالورد والأعلام واستقبلها الأمراء بالطبل والمزامير عند مقياس النيل.