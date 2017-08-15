تركيا تعتقل جهاديًا بلجيكيًا يُشتبه بانتمائه لـ"داعش"

أنقرة - (أ ف ب):

اعتقلت السلطات التركية في إسطنبول رجلاً بلجيكيا قضى وقتا في سوريا وهو متهم بالتخطيط لهجوم كبير، حسب ما أعلنت وكالة أنباء الاناضول الحكومية، الثلاثاء.

واعتقل الرجل الذي تم تعريفه باسم "إم إيه" في حي الفاتح في إسطنبول، بحسب وكالة الأناضول التي أوضحت أنه سافر إلى سوريا مع زوجته وأطفاله منذ ثلاث سنوات للانضمام لتنظيم "داعش".

وذكر صحيفة "حرييت" التركية أن الرجل مشتبه بكونه منسّقًا يعمل على ضم الجهاديين الناطقين بالفرنسية للتنظيم الجهادي المتطرف، وكذلك بالتخطيط لهجمات جهادية في اوروبا.

وأشارت إلى أن الشخص الموقوف كان هدفا لعمليات بحث وتعقب دولية.

وياتي هذا التوقيف بعد أن طُعن شرطي حتى الموت الاحد قرب مركز للشرطة باسطنبول بيد شخص يُشتبه بانتمائه لتنظيم "داعش".

وكان المهاجم قبلَ تنفيذه لعملية الطعن محتجزا داخل سيارة للشرطة التي كانت تنقله الى مركز تابع لها عندما حصلت الوقائع.

وأشاد قادة الضابط القتيل بشجاعته، مشيرين إلى أنه ساعد في منع "هجوم خطير جدًا".

وتعرضت تركيا العام 2016 لسلسلة هجمات أدت إلى مقتل مئات الأشخاص.

ووجهت أصابع الاتهام في تلك الهجمات إلى تنظيم "داعش" الذي سيطر على مساحات واسعة من سوريا والعراق المجاورتين، وكذلك إلى حزب العمال الكردستاني المحظور الذي يخوض تمردا ضد السلطات التركية منذ أكثر من ثلاثة عقود.