ضاحي خلفان عن "اعتقال" عدد من القيادات في قطر: "سياسة إردوغانية قمعية"

كتبت- رنا أسامة:

علّق الفريق ضاحي خلفان، النائب السابق لرئيس الشرطة والأمن العام في دبي، على ما وصفها بحملة "الاعتقالات الموسّعة" التي شنّتها قوات الأمن في قطر لعدد من القيادات، بما في ذلك مجموعة من ضباط أمن الدولة، واصفًا إيّاها بأنها "سياسة إردوغانية قمعية".

وقال "خلفان"، في سلسلة من التغريدات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يقول إن "الاعتقالات في قطر ليست الحل لعلاج الأزمة، بل تُزيدها تعقيدًا في الداخل".

وأضاف: "تخشى قطر تسليم المطلوبين لدول الخليج ولمصر فقد يعترفوا بدور قطر في تمويلهم والتخطيط لهم للإطاحة بالأنظمة الخليجية والعربية"، مُتابعًا: "ولذلك ستبقيهم عندها إلى أن تنتهي آجالهم ويدفن سرهم أن تتم تصفيتهم والتخلص منهم".

ووصف خلفان "تنظيم الحمدين" بأنه "نظام عصابات إرهابية".

كان موقع موقع "مباشر قطر" الإلكتروني، التابع للمعارضة القطرية، ذكر أن السلطات القطرية شنت حملة اعتقالات، صباح الثلاثاء، شملت اعتقال العقيد حسن يوسف الملا مدير مكتب رئيس الأركان القطري، مثرجعًا سبب ذلك لرفضه الاستعانة بالقوات التركية والإيرانية على حساب الجيش القطرى.

كما نشر الموقع، على صفحته على تويتر، نبأ اعتقال زوجة المعتقل القطري عبدالله بومطر المهندي واقتيادها إلى جهة غير معلومة، فضلًا على اعتقال ناصر غصاب الهاجري مدير مكتب الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حاكم قطر السابق، فيما لم ترد أنباء رسمية تؤكد ذلك.