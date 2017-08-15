بالصور- السكة الحديد توفر قطارات إضافية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

مصراوي Masrawy

كتب- عبدالله قدري:

أعلن المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد عن تشغيل قطارات إضافية خلال فترة عيد الأضحى المبارك ابتداءً من يوم 26 أغسطس وحتى يوم 10 سبتمبر 2017 لرحلات الذهاب والعودة.

وشدد رئيس الهيئة على تكثيف الرقابة على شبابيك الحجز وداخل صالات الحجز منعا من تسريب التذاكر إلى السوق السوداء، مناشدًا الركاب المسافرين التعاون مع الهيئة فى إظهار البطاقة الشخصية لتسجيل البيانات لكل راكب حفاظا على حقوقهم.

وأضاف رئيس الهيئة أنه في ظل السياسة الحالية للهيئة التي تهدف إلي توفير الراحة والأمان لجمهور المسافريــن على خطوط السكك الحديدية وخاصة الوجه القبلى لمواجهة زحام الركاب خلال عطلة عيد الأضحى المبارك عبر الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة بالهيئة سيتم تشغيل عدد 26 قطار اضافى (مكيفه ومميزه)، بالإضافة الى ضم عدد 26 عربة علاوة على بعض القطارات

المكيفة خلال الفترة من 26/8/2017 حتى 11/9/2017 وفقا للاتي:

عدد 10 قطارات إضافية مكيفة من القاهرة إلى أسوان وبالعكس وتفصيلها كالتالى

• عدد 2 قطار مكيف رقم 1934/1935 مكيف بين القاهرة / أسوان وبالعكس :

• عدد 2 قطار مكيف رقم 1936/1937 مكيف بين القاهرة / أسوان وبالعكس

• عدد 2 قطار مكيف رقم 1938/1939 مكيف بين القاهرة / أسوان وبالعكس

• عدد 2 قطار مكيف رقم 1932/1933 مكيف بين القاهر/ أسوان وبالعكس

• عدد 2 قطار مكيف رقم 1940/1941 مكيف بين الإسكندرية/ أسوان وبالعكس

عدد 12 قطار اضافى مميز من القاهرة إلى أسوان وبالعكس وتفصيلها كالتالى:

أولا : تشغيل عدد (4) قطارات بعربات مميزة إضافية من القاهرة/أسوان وبالعكس

• عدد 2 قطار مخصوص مميز رقم 2202 / 2203 بين القاهرة / أسوان وبالعكس

• عدد 2 قطار مخصوص مميز رقم 2204/2205 بين القاهرة/ أسوان وبالعكس

ثانيا : تشغيل عدد (8) قطارات بعربات مميزة/إضافية لاهالى النوبة من القاهرة والاسكندريه إلى أسوان وبالعكس :

• عدد 2 قطار خاص رقم (1) من القاهرة إلى أسوان وبالعكس

• عدد 2 قطار خاص رقم (2) من القاهرة الى أسوان وبالعكس

• عدد 2 قطار خاص رقم (3) من الإسكندرية الى أسوان وبالعكس

• عدد 2 قطار خاص رقم (4) من الإسكندرية إلى أسوان وبالعكس

ثالثا : تشغيل عدد (2) قطار خاص لنادى الجعافرة الرياضى من الإسكندرية إلى أسوان وبالعكس

رابعا : تشغيل عدد (2) قطار خاص للاتحاد النوعى من القاهرة إلى أسوان وبالعكس