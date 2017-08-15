التنسيق: 40 ألف طالب سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن

كتبت- داليا شبل:

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم، والمشرف على التنسيق بالوزارة، أن عدد طلاب الدبلومات الفنية الذين سجلوا رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق بلغ 40 ألف طالب حتى الآن.

وأضاف "عطا"، في بيان، الثلاثاء، أن عملية تنسيق رغبات طلاب الدبلومات الفنية انطلقت بداية من اليوم الثلاثاء، على أن تستمر حتى يوم الاثنين الموافق الـ 21 من أغسطس الجاري، بحدٍ أدنى 60% لدبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات، و75% كحدٍ أدنى لدبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية، و60% لدبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية التابعة للوزارة ونظائرها.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت عبر موقع التنسيق الإلكتروني، قواعد قبول كافة الطلبة والطالبات الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية التجارية "3 سنوات"، وما يعادلها بالمعاهد الفنية التجارية المتوسطة، بمختلف الكليات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي، بحيث تكون فترة الدراسة بها لمدة عامين، وطبقًا للقرار الوزاري رقم 1487 بتاريخ 27/12/1990 فقد تضمنت القواعد قبول أبناء محافظتي شمال وجنوب سيناء الحاصلين على دبلوم المدارس التجارية بالمعهد الفني التجاري بالعريش بحدٍ أدنى 60% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات.

وتضمنت القواعد هذا العام، السماح للطلاب الحاصلين على مجموع 75% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات من طلاب دبلوم المعاهد الفنية، وكذلك طلاب دبلوم المدارس الفنية المتقدمة، بالتقدم إلى مكتب تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات للالتحاق ببعض المعاهد والكليات التابعة لجامعات الحكومة المصرية.

وأضافت الوزارة: "كما أنه سوف يتم استثناء الطلاب الخمسة الأوائل في الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات بالكليات الجامعية من قواعد القبول الجغرافي والإقليمي المعمول بها هذا العام".