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"عمال مصر" يناشد الوزراء بسرعة صرف علاوة الغلاء للقطاع العام

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مصراوي Masrawy

"عمال " يناشد الوزراء بسرعة صرف علاوة الغلاء للقطاع العام

05:22 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

محمد وهب الله

كتبت- نورا ممدوح:

قال محمد وهب الله، الآمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الاجتماع الذي انعقد اليوم الثلاثاء، ناقش عدة موضوعات منها صرف العلاوات للعاملين بالقطاع العام.

وأكد وهب الله، في تصريح لـ"مصراوي"، اليوم، أنه تم اتخاذ قرار بمناشدة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بصرف العلاوة لجميع شركات القطاع العام، مشيرًا إلى أنه تم صرف العلاوة لقطاع الأدوية والعاملين بشركة المياه بعد مناشدة الرئيس عبد الفتاح الأسبوع الماضي.

وأشار وهب الله، إلى أن أزمة عمال الغزل والنسيج في طريقها للحل، وأنه بحلول نهاية الأسبوع الجاري سيتم الصرف لجميع الشركات، مطالبًا بسرعة اتخاذ الإجراءات لصرف العلاوات حتى لا يكون هناك تمييز بين العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال.

وناشد الآمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين لم يتخذوا قرار صرف العلاوة، بسرعة صرفها لتحقيق المساواة بين الجميع، قائلًا: "الغلاء ضرب الجميع".

وقال الآمين العالم للاتحاد، فيما يخص مطالب العاملين في الاتحاد، إنهم أبناء الاتحاد وهم مسئولياتنا، ونحن نتحمل عنهم المسئولية الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ القرار الذي يضمن حقوق العاملين بشكلٍ جيد في إطار تدبير الموارد المالية، فضلًأ عن أنه تم تكليف هيئة المكتب بتحديد توقيت الصرف قبل 31 أغسطس أي قبل العيد، نظرًا لأن العاملين في حاجة لذلك.

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مصراوي Masrawy

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