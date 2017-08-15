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تأجيل محاكمة 47 متهمًا في أحداث "بني مزار ودلجا" بالمنيا

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة 47 متهمًا في أحداث "بني مزار ودلجا" بالمنيا

05:55 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

المحكمة العسكرية

المنيا ــ ريمون الراوي:

أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، محاكمة 47 متهمًا في أحداث تفجيرات مركز بنى مزار وكنيسة دلجا بمحافظة المنيا لجلسة 22 من شهر أغسطس الجاري.

وقال مصدر قانوني: إن المحكمة انتهت من سماع أقوال المتهمين وبعض الشهود في قضيتين: الأولى تتعلق بما عُرف إعلاميًا بقضية التفجيرات والمتهم فيها 40 شخصًا، بينهم 15 محبوسين على ذمة القضية التي تعود وقائعها إلى صيف 2015.

وشمل قرار الإحالة، 40 متهمًا بتكوين خلية إرهابية تستهدف رجال الشرطة والجيش، وتمتلك مصنعًا لهذا الغرض بمركز بني مزار، شمال محافظة المنيا.

كانت سلطات الأمن، ألقت القبض على 15 متهمًا في عام 2015، من بين 40 شخصًا، وُجهت لهم التهم المنسوبة إليهم والواردة في أمر الإحالة.

كما أجّلت ذات المحكمة العسكرية، إعادة محاكمة 7 متهمين متورطين في أحداث عنف بقرية دلجا.

وانتهت المحكمة من سماع أقوال شهود النفي في قضية تتعلق باقتحام كنيسة دلجا، والمتهم فيها 7 أشخاص كان صدر بحقهم أحكام بالسجن المؤبد غيابيًا، قبل أن يجري القبض عليهم وتعاد إجراءات محاكمتهم مرة أخرى.

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