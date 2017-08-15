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النيابة العامة تعاين جثث إرهابيي خلية "عمرو سعد" بالفرافرة

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مصراوي Masrawy

النيابة العامة تعاين جثث إرهابيي خلية "عمرو سعد" بالفرافرة

05:54 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

اللواءعبد الرحمن شحاتة مساعد وزير الداخلية لامن ال

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

عاينت النيابة العامة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، جثث الإرهابيين الثلاثة المنتمين لخلية الإرهابي الهارب "عمرو سعد"، والذي قتلوا في اشتباكات أمس وأول من أمس مع قوات الأمن في صحراء الفرافرة.

جرت معاينة الجثث الثلاثة داخل مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، تحت إشراف المستشار أحمد عبد العزيز وكيل النائب العام، والمستشار محمد حمدان مدير النيابة العامة بمركز الداخلة بالوادي الجديد.

وكان مدير أمن الوادي الجديد، اللواء عبد الرحمن شحاتة، تلقى إخطارًا من العميد عصام مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، باشتباكات في منطقة الكيلو 150 بطريق "الفرافرة - ديروط"، أسفرت عن تصفية إرهابيين اثنين من خلية الإرهابي "عمرو سعد"، المتورطة في تنفيذ عدد من عمليات استهداف رجال شرطة وتفجير كنائس.

ونجح قطاع الأمن الوطني في تحديد ورصد أماكن هروب الإرهابيين الاثنين، وكان أحدهما يرتدي حزامًا ناسفًا انفجر به وقت الاشتباك مع قوات الأمن، فيما عُثر إلى جوار جثمانيهما على 2 بندقية آلية عيار 7.26×39 و2 قنبلة يدوية و12 خزنة بندقية آلية وكمية من الذخيرة.

يذكر أن الإرهابيين القتيلين متورطين في حادث سرقة بالإكراه أمس الأول وقع لسيارة نقل بالفرافرة، استخدماها وثالث في تنفيذ عملية إرهابية ضد رجال الشرطة بالفرافرة، قُتل خلالها العنصر الثالث "عبد الله محمد سعد إسماعيل عبد الله" مواليد 4/6/1990 من محافظة الجيزة، أثناء استخدامه حزامًا ناسفًا.

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