«يويفا» يعلن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أوروبا

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2016-2017.

وضمت القائمة النهائية الثلاثي: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)، البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد)، والحارس الإيطالي جانليويجي بوفون (يوفنتوس).

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ومن المُقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة 24 أغسطس الحالي، في مدينة موناكو الفرنسية، عقب إجراء قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

فيما جاءت قائمة اللاعبون الذين يشكلون بقية العشرة الأوائل هم: ( لوكا مودريتش - توني كروس - ديبالا - سيرجيو راموس - مبابي - ليفاندوفسكي - إبراهيموفيتش).