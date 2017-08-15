رئيس الوزراء ووزير النقل يشهدان توقيع عقد تنفيذ القطار المكهرب

كتب- عبد الله قدري:

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، مراسم توقيع عقد تنفيذ القطار المكهرب بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للانفاق، وشركة (أفيك – كريك) الصينية، وذلك بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل ووزراء الإسكان، والمالية، والتخطيط، وسفير الصين لدى القاهرة.

ووقع عن الجانب المصري رئيس الهيئة القومية للانفاق، وعن الجانب الصيني المدير العام لشركة إفيك الدولية.

ويهدف مشروع القطار المكهرب- الذي يتكون من 11 محطةـ إلى خدمة أهداف التنمية في عدة مناطق سكنية وصناعية، وذلك من خلال الربط بين مدن السلام، والعبور، والمستقبل، والشروق، وبدر، والروبيكى، والعاشر من رمضان،

وأشارت الدراسات التقديرية إلى أن المشروع من المنتظر أن يساهم في نقل نحو 350 ألف راكب يوماً، إلى جانب توفير حوالى 2.3 مليار جنيه سنوياً كقيمة للوفر في الوقت والطاقة واستهلاك الوقود وتشغيل وسائل النقل العام ووسائل النقل الاخرى وانشاء وصيانة الطرق.