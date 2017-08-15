أخبار عاجلة

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء ووزير النقل يشهدان توقيع عقد تنفيذ القطار المكهرب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء ووزير النقل يشهدان توقيع عقد تنفيذ القطار المكهرب

05:12 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

رئيس الوزراء ووزير النقل يشهدان توقيع عقد تنفيذ القطار المكهرب

المهندس شريف إسماعيل

كتب- عبد الله قدري:

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، مراسم توقيع عقد تنفيذ القطار المكهرب بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للانفاق، وشركة (أفيك – كريك) الصينية، وذلك بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل ووزراء الإسكان، والمالية، والتخطيط، وسفير الصين لدى القاهرة.

ووقع عن الجانب المصري رئيس الهيئة القومية للانفاق، وعن الجانب الصيني المدير العام لشركة إفيك الدولية.

ويهدف مشروع القطار المكهرب- الذي يتكون من 11 محطةـ إلى خدمة أهداف التنمية في عدة مناطق سكنية وصناعية، وذلك من خلال الربط بين مدن السلام، والعبور، والمستقبل، والشروق، وبدر، والروبيكى، والعاشر من رمضان،

وأشارت الدراسات التقديرية إلى أن المشروع من المنتظر أن يساهم في نقل نحو 350 ألف راكب يوماً، إلى جانب توفير حوالى 2.3 مليار جنيه سنوياً كقيمة للوفر في الوقت والطاقة واستهلاك الوقود وتشغيل وسائل النقل العام ووسائل النقل الاخرى وانشاء وصيانة الطرق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الأنفاق": انتهاء مشروع القطار الكهربائي "السلام- العاصمة الإدارية"

    أخبار

  • اجتماع طارئ لـ "دعم " غدًا بحضور وزيري النقل والتنمية المحلية

    أخبار

  • الزناتي: رئيس الوزراء وعد بحل مشكلات نقابة المعلمين

    أخبار

  • رئيس الوزراء يلتقي نقباء "المهندسين والعلميين والمعلمين" لبحث مشكلات

    أخبار

إعلان

414503018a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري