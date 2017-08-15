بروتوكول تعاون بين جامعة المنوفية والهيئة العامة لمحو الأمية وتكريم المتميزين

المنوفية - مروة فاضل:

استقبل الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية، الدكتور عصام قمر رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والدكتور سعيد مرسي مدير المركز الإقليمي لمحو الأمية التابع لليونسكو، لبحث أوجه التعاون وتفعيل بروتوكول التعاون بين الجامعة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

حضر اللقاء الدكتور عبد الرحمن قرمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال الدهشان عميد كلية التربية، والدكتور علي حسين وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور رضا داوود مدير فرع المنوفية لمحو الأمية وتعليم الكبار، والدكتورة هبة الغتمي مدير مركز تعليم الكبار بمحافظة المنوفية، والدكتورة أمل شاهين منسق مشروع محو الأمية بالجامعة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى ضرورة عمل قاعدة بيانات وإحصائيات وبيان لمعرفة عدد المواطنين وبدء خطة لمحو أميتهم، كما طالب بضرورة عمل دورات متخصصة من قبل أساتذة الجامعة والمعيدين للطلاب المكلفين بمحو أمية المواطنين، لكي يحصلوا على درجة مهنية لتعليم الكبار لتحسين مستواهم.