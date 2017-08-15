أخبار عاجلة

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بروتوكول تعاون بين جامعة المنوفية والهيئة العامة لمحو الأمية وتكريم المتميزين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بروتوكول تعاون بين جامعة المنوفية والهيئة العامة لمحو الأمية وتكريم المتميزين

05:08 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

  • عرض 9 صورة

    47a9082714.jpg

  • عرض 9 صورة

    a147ff611c.jpg

  • عرض 9 صورة

    d3150749db.jpg

  • عرض 9 صورة

    04ae3dca5b.jpg

  • عرض 9 صورة

    1398348570.jpg

  • عرض 9 صورة

    558eef1559.jpg

  • عرض 9 صورة

    3b587bf769.jpg

  • عرض 9 صورة

    aa02c68424.jpg

  • عرض 9 صورة

    19a1fbf3a8.jpg

إعادة الألبوم

إغلاق مصنع مخللات بالمنوفية وإعدام كافة منتجاته

الألبوم التالى

إغلاق مصنع مخللات بالمنوفية وإعدام كافة منتجاته

المنوفية - مروة فاضل:

استقبل الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية، الدكتور عصام قمر رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والدكتور سعيد مرسي مدير المركز الإقليمي لمحو الأمية التابع لليونسكو، لبحث أوجه التعاون وتفعيل بروتوكول التعاون بين الجامعة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

حضر اللقاء الدكتور عبد الرحمن قرمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال الدهشان عميد كلية التربية، والدكتور علي حسين وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور رضا داوود مدير فرع المنوفية لمحو الأمية وتعليم الكبار، والدكتورة هبة الغتمي مدير مركز تعليم الكبار بمحافظة المنوفية، والدكتورة أمل شاهين منسق مشروع محو الأمية بالجامعة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى ضرورة عمل قاعدة بيانات وإحصائيات وبيان لمعرفة عدد المواطنين وبدء خطة لمحو أميتهم، كما طالب بضرورة عمل دورات متخصصة من قبل أساتذة الجامعة والمعيدين للطلاب المكلفين بمحو أمية المواطنين، لكي يحصلوا على درجة مهنية لتعليم الكبار لتحسين مستواهم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • استعدادًا لأسبوع شباب الجامعات.. جامعة المنوفية تطلق موقعًا إلكترونيًا

    أخبار

  • رئيس جامعة المنوفية: الانتهاء من استعدادات أسبوع شباب الجامعات

    أخبار

  • مصرع طبيب بجامعة المنوفية وزوجته في حادث تصادم

    أخبار

  • بالتعاون مع الأزهر.. القليوبية تنظم قافلة طبية بقرى الخانكة

    أخبار

إعلان

80aaeb6fea.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

أبرز عناوين الصحف العالمية

أبرز عناوين الصحف العالمية

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة