ثروت الخرباوي لطلاب جامعة القاهرة: الإرهاب ظاهرة نفسية غير سوية- صور

كتب- محمد قاسم:

قال ثروت الخرباوي، المفكر الإسلامي والقيادي المنشق عن جماعة الإخوان، إن العقل العربي بات عاجزاً عن التفكير حالياً والإبداع، مشيراً إلى إن العقول العربية قبل 6 قرون أبدعت وانتجت حيث نقل ابن رشد فلسفة أرسطو إلى الغرب.

وأضاف الخرباوي، خلال كلمة ألقاها بندوة "تفكيك الإرهاب" بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الثلاثاء، بقاعة الاحتفالات الكبرى، إن نهضة أوروبا بدأت بالمفكرين وليس بالمخترعات ولكنها بدأت بإنتاج معرفي.

وأضاف لطلاب الجامعة الحاضرين بالندوة: "اوعوا تفتكروا إن الإرهاب مجرد قنبلة أو رصاصة من مسدس أو بندقية لتُسكت الشخص ولكنه أيضا مثل في كلمات شديدة القسوة قد تنال من الشخص المراد في الوقت الذي يرونه مناسب لذلك".

وأكد أن الإرهاب يحتاج تكاتف مؤسسات الدولة لمحاربته، ولابد من مشروع كبير تعمل به مؤسسات الدولة، موضحًا أن الإرهاب ظاهرة نفسية غير سوية.

وزاد: "الإسلام دين عالمي ودين البشرية ولكن العرب عربوه وجعلوه عربيا مع أنه لا يخضع لفهم واحد أبدًا ولكن تخضع له الأفهام ومن المفترض أن يفهمه العالم كله كل على شاكلته.

وتابع: "أوعى تفتكر أن الدين نزل لفئة معينة تفهمه وتفهم الناس الدين بعد ذلك، لكن الإسلام يخاطب كل مستويات العقول فالله أعطى 3 مستويات أولها الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض فهم يذكرون الله بالعلم وهم أعلى فئة من فئات العقول يعملون العقول ليتعرفوا على الله، ثم مستويين أقل من ذلك قد تأخذهم الدنيا".