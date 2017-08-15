"الأنفاق": انتهاء مشروع القطار الكهربائي "السلام- العاصمة الإدارية" خلال عامين

كتب- محمد غايات:

قال المهندس طارق جمال الدين، رئيس الهيئة القومية للإنفاق، إن مشروع القطار الكهربائي "السلام- العاصمة الادارية" سيبدأ خلال شهرين، مشيرًا إلى أن طوله يبلغ 68 كيلومترا، منها 61 كيلومترا فوق الأرض (سطحي)، ومن المتوقع أن ينقل 340 ألف راكب يوميا.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء الثلاثاء، إن تكلفة المشروع تبلغ مليارا و255 مليون دولار، منها 739 مليون دولار علي سبيل القرض، مقدمة من الجانب الصيني ويسدد على عشرين سنة منها خمس سنوات فترة سماح وسيتم الانتهاء منه خلال عامين من بدء التنفيذ.

وأوضح رئيس الهيئة، أن الخط الجديد سيساهم إيجابيا في تخفيف الحركة على طريق مصر الاسماعيلية في حدود 30 ٪، وسيكون له مردود على حركة النقل وسيوفر في حدود 2,3 مليار جنيه سنويا سواء في دعم الوقود أو حركة المركبات، موضحا أنه سيتم بدء العمل في المشروع خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، حيث سيتم في البداية القيام بالأعمال التمهيدية لانشاء المشروع.

وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قد شهد بحضور وزراء المالية والتخطيط والنقل والإسكان توقيع اتفاق بين الهيئة القومية للانفاق وشركة "أفيك كريك" الصينية لتنفيذ مشروع قطار كهربائي من مدينة السلام وحتى العاصمة الادارية يمر بمناطق السلام وبدر والشروق.