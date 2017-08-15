العثور على «العمدة ناهد» بعد 156 يوما على اختفائها

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كتب – إسلام عبدالخالق

كشف اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل العثور على «العمدة ناهد» بعد مرور 156 يومًا على واقعة اختفائها.

وأشار طبلية فى تصريحات خاصة لـ«التحرير» اليوم الثلاثاء، إلى أن مباحث كفر صقر تمكنت من العثور على «ناهد عبدالحميد مصطفى إسماعيل لاشين» الشهيرة بـ«العمدة ناهد» في أثناء زيارتها لإحدى صديقاتها بناحية «سوارس».

من جانبه، قال شقيق «الست العمدة» صلاح عبدالحميد مصطفى لاشين، في تصريحات خاصة، إنها عادت وحدها إلى منزلهم بقرية «حانوت» التابعة لدائرة مركز أولاد صقر في الشرقية، رافضا الكشف عن ملابسات عودتها.

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وكان مصدر أمني بمديرية أمن الشىرقية، فضل عدم ذكر اسمه لـ«التحرير» أفاد بأن اختفاء «العمدة ناهد» جاء بسبب خلافات زوجية، ونفى وجود أية شبهة جنائية في اختفائها طوال المدة الماضية.

وتقدم زوج ناهد ويدعى محمد على ببلاغ إلى مركز شرطة كفر صقر في 25 أبريل الماضي، يفيد بتغيبها عن المنزل قبل 39 يومًا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2541 إداري كفر صقر لسنة 2017.

وتحفظت الشرطة على ثلاثة من أفراد أسرة المدعو «محمد.إ» عضو بحزب سياسي، مُقيم بقرية «تل راك» التابعة لدائرة مركز أولاد صقر؛ بناءً على بلاغ من زوج «العمدة ناهد»، يتهمهم فيه باختطافها، لكن النيابة أخلت سبيلهم وآخرين مشتبه بهم في نفس القضية.