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مصادر: النيابة تطالب برلين بتسليم عبد الرحمن عز

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مصادر: النيابة تطالب برلين بتسليم عبد الرحمن عز مصادر: النيابة تطالب برلين بتسليم عبد الرحمن عز

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كشفت مصادر قضائية، أن نيابة التعاون الدولي، تجهز ملفًا عن الأحكام والقضايا المتهم فيها الإخواني عبد الرحمن عز، الذي تم توقيفه اليوم الثلاثاء بمطار برلين العاصمة الألمانية، تمهيدًا لإرسالها إلى السلطات القضائية الألمانية لتسليمه إلى السلطات المصرية؛ لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن 20 سنة في القضية رقم (10219 لعام 2013)، جنايات الجديدة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الاتحادية".

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وألقى الإنتربول الدولي القبض على "عز" أثناء تواجده فى مطار برلين، بعد مذكرة التوقيف التي أرسلتها الداخلية المصرية إلى الإنتربول الدولى.

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