أزمة بسبب نقص كراسات شروط «الإسكان الاجتماعي» بمكاتب البريد

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

سيطرت حالة من الغضب على عدد كبير من الراغبين في شراء كراسات شروط الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر وعدد كبير من المحافظات، بسبب النقص الشديد في أعداد الكراسات المطروحة بمكاتب البريد.

«مفيش كراسات يا أستاذ، خلصت، ممكن تيجي بكره» هذا ما قاله موظفو 4 مكاتب بريد، لمحمد حسين، أحد الراغبين في حجز وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر، حينما توجه لأربعة مكاتب بريد، هي: "مكتب مدينة الطلبة، أرض الجمعية، الكيت كات، والمهندسين"، لشراء كراسة شروط المشروع على أيام متتالية.

محمد حسين أضاف لـ «التحرير»: "مش عارف بقى هنقدر نجيب الكراسة دى ولا لأ"، موضحًا أنه يرغب في شراء كراستين شروط المشروع لأخيه ولزوج أخته.

شاهد أيضا

وأضاف يوسف نيازي، أحد الراغبين في الحجز بالمشروع، أنه حاول شراء كراسة شروط ولكنه لم يستطع، نظرًا لعدم توافرها بمكاتب البريد.

في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة هاني يونس، إن عدم توافر كراسات الشروط بالشكل المطلوب سينتهي غدًا، موضحًا أنه تمت طباعة المزيد من كراسات الشروط وسيتم توزيعها على مكاتب البريد بدءاً من الغد.

وأضاف يونس لـ«التحرير» أنه سيتم طرح كراسات شروط لكافة الراغبين في الحجز بالمشروع، حتى وإن تطلب هذا مد فترة الحجز لاستيعاب كل الحاجزين، مؤكدًا أنه لا فرق بين من تقدم في أول أيام الحجز عن من تقدم في آخر يوم، فالجميع سيتم ترتيبه حسب الأولويات المعلنة.