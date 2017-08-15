264 ناديًا ومركز شباب ينتهون من عقد جمعياتهم الخاصة

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عقد 197 ناديًا و67 مركز شباب، من الأعضاء بالجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية، اجتماعاتهم الخاصة لإقرار لوائح الأنظمة الأساسية الخاصة بهم وانتهى منهم 57 ناديًا من بينهم الأوليمبى والمصري ونبروه وبنى عبيد ومركزين شباب هما مدينة نصر وبشتيل من إقرار لوائحهم الخاصة خلال اجتماعات الجمعيات العمومية، وذلك حسبما أفادت وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، اليوم الثلاثاء.

في المقابل، أخذت 205 نادي ومركز شباب، باللائحة الاسترشادية والتي أصدرتها اللجنة الأوليمبية المصرية، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون الرياضة الجديد والمتضمن قيام الأندية بعقد اجتماعات خاصة لجمعياتها العمومية لإقرار لائحة النظام الأساسي لكل هيئة رياضية أو اعتماد اللائحة الاسترشادية.

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وسيبدأ تحديد موعد الانتخابات في تلك الأندية ومراكز الشباب والتي تعد المرحلة الثانية من عملية توفيق الأوضاع بعد أن أنهوا المرحلة الأولى باعتماد لائحة النظام الأساسى سواء الخاصة أو الاسترشادية.