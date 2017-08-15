أخبار عاجلة

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

264 ناديًا ومركز شباب ينتهون من عقد جمعياتهم الخاصة

Google+ Print
264 ناديًا ومركز شباب ينتهون من عقد جمعياتهم الخاصة 264 ناديًا ومركز شباب ينتهون من عقد جمعياتهم الخاصة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

عقد 197 ناديًا و67 مركز شباب، من الأعضاء بالجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية، اجتماعاتهم الخاصة لإقرار لوائح الأنظمة الأساسية الخاصة بهم وانتهى منهم 57 ناديًا من بينهم الأوليمبى والمصري ونبروه وبنى عبيد ومركزين شباب هما مدينة نصر وبشتيل من إقرار لوائحهم الخاصة خلال اجتماعات الجمعيات العمومية، وذلك حسبما أفادت وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، اليوم الثلاثاء.

في المقابل، أخذت 205 نادي ومركز شباب، باللائحة الاسترشادية والتي أصدرتها اللجنة الأوليمبية المصرية، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون الرياضة الجديد والمتضمن قيام الأندية بعقد اجتماعات خاصة لجمعياتها العمومية لإقرار لائحة النظام الأساسي لكل هيئة رياضية أو اعتماد اللائحة الاسترشادية.

شاهد أيضا

وسيبدأ تحديد موعد الانتخابات في تلك الأندية ومراكز الشباب والتي تعد المرحلة الثانية من عملية توفيق الأوضاع بعد أن أنهوا المرحلة الأولى باعتماد لائحة النظام الأساسى سواء الخاصة أو الاسترشادية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)