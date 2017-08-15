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ضبط 15 ألف رغيف مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

ضبط 15 ألف رغيف مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في كفر الشيخ

04:34 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

ضبط 15 ألف رغيف مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أكد المحاسب عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، اليوم الثلاثاء، أن حملة تموينية بجهاز الرقابة التموينية بإدارة تموين مركز فوه بكفر الشيخ، ضبطت كميات كبيرة من الخبز المدعم، المحظور تداوله خارج منظومة الخبز، من خلال التوزيع على المواطنين ببطاقات التموين الذكية.

وقال مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، في تصريحات صحفية: إن الحملة أسفرت عن ضبط 15 ألف و600 رغيف خبز، مدعم، مخصص بيعه للمواطنين، عن طريق البطاقات التموينية الذكية، من المخابز البلدية، وذلك بحوزة عدد 4 أشخاص، كانوا جمعوها، لإعادة بيعها في السوق السوداء، لأصحاب محال الطيور، وحظائر المواشي.

وأوضح أنه جرى بيع هذه الكميات على الجمهور بالسعر العادي، 5 قروش للرغيف الواحد، وإيداع مبلغ البيع بخزينة محكمة فوه، فيما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأشخاص الأربعة، الذين ضُبطت بحوزتهم كميات الخبز المدعم، من خلال تحرير محاضر شرطية ضدهم بمركز شرطة فوه.

كان المهندس عطية حسان، مدير عام إدارة تموين مركز فوه، شكّل حملة تموينية، من جهاز الرقابة التموينية بالإدارة، لمتابعة الأسواق، والمخابز، وضبط المخالفين، وبيان مدى توزيع الخبز على المواطنين بالطرق المتبعة أو من عدمه، بنطاق مركز ومدينة فوه، وذلك تحت إشراف المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ.

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