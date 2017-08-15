اجتماع طارئ لـ "دعم مصر" غدًا بحضور وزيري النقل والتنمية المحلية

كتبت- مروة شوقي:

‏‫يعقد ائتلاف دعم مصر، برئاسة المهندس محمد السويدي، غدًا الأربعاء، اجتماعًا طارئًا مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية.

وأكد صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم الائتلاف، حسب بيان صادر الثلاثاء، أن الاجتماع يأتي في إطار التواصل بين ائتلاف الأغلبية بمجلس النواب والحكومة بهدف المتابعة الدورية لأداء برامج، وحجم الإنجاز بمختلف الوزارات، ومعرفة مدى التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة من البرلمان.

وقال حسب الله: "لسنا ضد الحكومة، لكن نحن نساندها وندعمها خاصة خلال تلك المرحلة الصعبة التى تمر بها مصر والمنطقة، وفى ظل الجهود الكبيرة التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى حتى تحقق مصر الانطلاقة الاقتصادية المرجوة ومواجهة المشكلات خاصة المتعلقة باداء الوزارات الخدمية".

وأشار المتحدث باسم الائتلاف، إلى أن دعم مصر يهدف من تلك الاجتماعات الى توفير الإمكانيات والموارد المالية للقطاعات الخدمية من اجل تقديم افضل الخدمات للشعب المصري، اضافة الى دراسة مختلف التشريعات وإصلاح اى تشريع يحتاج الى تعديلات.

وأوضح صلاح، أنه بعد دراسة المشكلات داخل الدولاب الحكومى بمختلف الوزارات يمكن لائتلاف الاغلبية ان يحاسب بشكل موضوعي وعلمي الوزراء فى حالة عدم تحقيق النتائج المرجوة.