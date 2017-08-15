بالأسعار.. لحوم عيد الأضحى بمنافذ وزارة الزراعة (إنفوجرافيك)

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الثلاثاء، عن مواصلة عمليات حجز رؤوس الأضاحي البلدية بأسعارها المخفضة، التي تم الإعلان عنها بجمعيات تنمية الثروة الحيوانية في 9 محافظات.

وأوضح البيان، أن الأضاحي متوافرة حالياً في محافظات: "الشرقية، المنوفية، بورسعيد، الفيوم، البحيرة، الجيزة، الإسكندرية، أسوان، والسويس"، حيث تتم عمليات البيع للمواطنين بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتعاون الزراعي.

وقالت الوزارة، إن منافذ قطاع الإنتاج، والإدارة المركزية للمحطات، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، والإصلاح الزراعي، شهدت اقبالاً كبيراً من المواطنين خلال الأيام الماضية، حتى نفاذ المعروض بها، في حين وجود كميات كبيرة لازالت مطروحة في جمعيات تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظات.

وطرحت الوزارة، 49 ألف و446 رأس ماشية من عجول البقري والجاموسي، والأغنام والماعز البلدي بمنافذها في المحافظات، والتي جاء سعر الكيلو فيها كالتالي: