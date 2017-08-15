أخبار عاجلة

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بعد 5 أشهر على اختفائها.. "العمدة ناهد" تعود إلى منزلها بالشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بعد 5 أشهر على اختفائها.. "العمدة ناهد" تعود إلى منزلها بالشرقية

04:10 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

الشرقية – فاطمة الديب:

قال صلاح لاشين، شقيق "ناهد عبدالحميد لاشين" الشهيرة بـ"العمدة ناهد"، إن شقيقته متواجدة حاليًا في منزلها.

وأضاف صلاح، في تصريح خاص، اليوم الثلاثاء، إن شقيقته عادت وحدها إلى المنزل، رافضًا الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر صقر، على 3 من أفراد أسرة المدعو "محمد. إ" عضو بحزب الوفد، مُقيم بقرية "تل راك" بدائرة مركز أولاد صقر؛ بناء على بلاغ من "محمد علي" زوج "العمدة ناهد".

وأشار المصدر، إلى أن اختفاء "العمدة ناهد" ناتج عن خلافات أسرية بينها وبين زوجها، نافيًا وجود أي شبهة جنائية في اختفاءها.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، الثلاثاء 25 أبريل الماضي، ببلاغ من "محمد علي" زوج "ناهد عبدالحميد مصطفى إسماعيل لاشين" وشهرتها "ناهد لاشين" 39 عامًا، من قرية "حانوت" التابعة لدائرة مركز كفر صقر، بتغيبها عن المنزل منذ 39 يومًا، وهو ما حُرر به المحضر رقم 2541 إداري كفر صقر لسنة 2017.

وتعتبر "ناهد لاشين" أول سيدة تترشح لمقعد العمودية بمحافظة الشرقية، حيث تقدمت بأوراق ترشحها منذ 3 سنوات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. القبض على صاحب مصنع لبن بودرة بدون ترخيص بالشرقية

    أخبار

  • لمروره بضائقة مالية.. خطف "خطيبته" وطلب فدية من والدها ليتزوجها بالشرقية

    أخبار

  • إصابة عامل بطلق ناري بسبب خلافات أسرية مع والده في سوهاج

    أخبار

  • حبس عاطل لتعديه جنسيًا على ربة منزل وسرقتها في القليوبية

    أخبار

إعلان

b41e070a16.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

أبرز عناوين الصحف العالمية

أبرز عناوين الصحف العالمية

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة