بعد 5 أشهر على اختفائها.. "العمدة ناهد" تعود إلى منزلها بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

قال صلاح لاشين، شقيق "ناهد عبدالحميد لاشين" الشهيرة بـ"العمدة ناهد"، إن شقيقته متواجدة حاليًا في منزلها.

وأضاف صلاح، في تصريح خاص، اليوم الثلاثاء، إن شقيقته عادت وحدها إلى المنزل، رافضًا الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر صقر، على 3 من أفراد أسرة المدعو "محمد. إ" عضو بحزب الوفد، مُقيم بقرية "تل راك" بدائرة مركز أولاد صقر؛ بناء على بلاغ من "محمد علي" زوج "العمدة ناهد".

وأشار المصدر، إلى أن اختفاء "العمدة ناهد" ناتج عن خلافات أسرية بينها وبين زوجها، نافيًا وجود أي شبهة جنائية في اختفاءها.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، الثلاثاء 25 أبريل الماضي، ببلاغ من "محمد علي" زوج "ناهد عبدالحميد مصطفى إسماعيل لاشين" وشهرتها "ناهد لاشين" 39 عامًا، من قرية "حانوت" التابعة لدائرة مركز كفر صقر، بتغيبها عن المنزل منذ 39 يومًا، وهو ما حُرر به المحضر رقم 2541 إداري كفر صقر لسنة 2017.

وتعتبر "ناهد لاشين" أول سيدة تترشح لمقعد العمودية بمحافظة الشرقية، حيث تقدمت بأوراق ترشحها منذ 3 سنوات.