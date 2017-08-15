انهيار سقف خشبي بمنزل يتسبب في مصرع رضيعة في المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

توفيت رضيعة عمرها عام وستة أشهر، متأثرة بإصاباتها بنزيف في المخ، إثر انهيار سقف خشبي عليها في منزل أسرتها بالمنيا.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، أمن المنيا إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة، مدير قطاع البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، بمصرع الطفلة "مهرائيل. و. ف"، رضيعة عمرها عام و نصف، أثر انهيار سقف خشبي لغرفة بمنزل أسرتها، بمنطقة "كفر المنصورة" في مدينة المنيا.

وبتوجيه مأمورية من وحدة مباحث بندر المنيا، تبين انهيار سقف خشبي لإحدى حجرات المنزل، الذي أحدث إصابة الرضيعة التي أودت بحياتها، وأضافت التحريات الأولية أن الطفلة هي الصغرى بين أربعة أشقاء، هى أصغرهم، والدها متوفى منذ فترة قريبة، وتبين عدم وجود مصابين آخرين.

و بنقل الجثة لمشرحة مستشفي المنيا العام، انتدبت النيابة العامة الدكتور هاني اسحق شحاتة، مفتش صحة و موثق بندر و مركز المنيا، لتوقيع الكشف الطبي على الجثة .

و أثبت مفتش الصحة في تقريره بعدم وجود شبهة جنائية، وأن الوفاة بسبب نزيف حاد بالمخ و فشل في التنفس، أثر الإصابة الموصوفة من قبل أهليتها .

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، و تولت النيابة العامة التحقيقات .