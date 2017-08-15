أخبار عاجلة

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

انهيار سقف خشبي بمنزل يتسبب في مصرع رضيعة في المنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

انهيار سقف خشبي بمنزل يتسبب في مصرع رضيعة في المنيا

04:09 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

انهيار سقف خشبي بمنزل يتسبب في مصرع رضيعة في المنيا

ارشيفية

المنيا ــ ريمون الراوي:

توفيت رضيعة عمرها عام وستة أشهر، متأثرة بإصاباتها بنزيف في المخ، إثر انهيار سقف خشبي عليها في منزل أسرتها بالمنيا.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، أمن المنيا إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة، مدير قطاع البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، بمصرع الطفلة "مهرائيل. و. ف"، رضيعة عمرها عام و نصف، أثر انهيار سقف خشبي لغرفة بمنزل أسرتها، بمنطقة "كفر المنصورة" في مدينة المنيا.

وبتوجيه مأمورية من وحدة مباحث بندر المنيا، تبين انهيار سقف خشبي لإحدى حجرات المنزل، الذي أحدث إصابة الرضيعة التي أودت بحياتها، وأضافت التحريات الأولية أن الطفلة هي الصغرى بين أربعة أشقاء، هى أصغرهم، والدها متوفى منذ فترة قريبة، وتبين عدم وجود مصابين آخرين.

و بنقل الجثة لمشرحة مستشفي المنيا العام، انتدبت النيابة العامة الدكتور هاني اسحق شحاتة، مفتش صحة و موثق بندر و مركز المنيا، لتوقيع الكشف الطبي على الجثة .

و أثبت مفتش الصحة في تقريره بعدم وجود شبهة جنائية، وأن الوفاة بسبب نزيف حاد بالمخ و فشل في التنفس، أثر الإصابة الموصوفة من قبل أهليتها .

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، و تولت النيابة العامة التحقيقات .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 115 مخالفة في حملة مرافق بسوهاج

    أخبار

  • طوارئ بالوادي الجديد ومدرعات لتمشيط الفرافرة عقب حادث التفجير الانتحاري

    أخبار

  • جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة في منزل مهجور بسوهاج

    أخبار

  • إصابة 11 عاملا في انقلاب سيارة بالمنيا

    أخبار

إعلان

bd9caf0131.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

أبرز عناوين الصحف العالمية

أبرز عناوين الصحف العالمية

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة