أطعمة احذر تناولها على الريق.. منها الحليب

كتبت-نرمين الجلاد:

يرغب الجميع في تناول وجبة إفطار سريعة في الصباح الباكر، وقبل الخروج للعمل، ولكن بعض تلك الأطعمة والمشروبات قد تؤذي الجسم في حالة تناولها على معدة فارغة.

لذلك تقدم لنا الدكتورة " فرح حسين" أخصائية التغذية العلاجية، وعضو الجمعية الأوروبية للتغذية،قائمة بأطعمة يجب الابتعاد عنها علي الريق وهي:

الحليب الرائب والزبادي

تناول الحليب على معدة فارغة يؤدي إلى تفاعلها مع البكتيريا الموجودة بداخلها، لهذا من الأفضل تناول الحليب مع وجبة الفطار.

الشاي الأخضر

يؤدي تناول الشاي الأخضر على الريق الى امتصاص الحديد في الجسم، يتسبب في متلازمة القولون العصبي.

الطماطم

تؤدي إلى تفاعل الأحماض بداخلها في المعدة وعدم ذوبانها مما يؤدي إلى تكون الحصى .

الكافيين

تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالمشروبات الغازية والقهوة على الريق يؤدي إلى الإصابة بقرحة في المعدة على المدى الطويل، والحموضة

العصائر

يمكن أن يسبب التهاب المعدة والأمعاء وخاصة عصير الليمون ويفضل شرب العصائر مع الوجبة وليس قبلها.

ويفضل أيضا عدم تناول الخضراوات، والقرفة، و الزنجبيل.

يفضل تناول وجبة الافطار كاملة بما تحتوية من نشويات وبروتينات وكربوهيدرات معاً للحصول على أفضل فائدة غذائية.