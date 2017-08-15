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تتناول القهوة يومياً.. هذه هي الجرعة القاتلة منها

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مصراوي Masrawy

تتناول القهوة يومياً.. هذه هي الجرعة القاتلة منها

04:05 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

تتناول القهوة يومياً.. هذه هي الجرعة القاتلة منها

الجرعة-القاتلة-من-القهوة

كتبت- ميرا ماهر:

يبدأ العديد من الأشخاص يومه بتناول فنجان من القهوة صباحاً، وهناك من يدمنون تناولها عدة مرات خلال اليوم، لكن يجب الحذر في هذه الحالة، حيث حدد علماء الجرعة القاتلة من القهوة، وذلك بعد دراسات عديدة نشرتها المجلة العلمية "Popular Science". 

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية، فإن كمية الكافيين القاتلة للشخص البالغ تبلغ من 5 إلى 10 غرام، بينما يحوي كوب القهوة الكبير على 350 مللي جرام من المواد شبه القلوية، ولكن من المستحيل أن يموت الشخص من القهوة، حتى ولو شرب أكثر من 15 كوباً منها.

ومن الضروري أيضاً الأخذ بعين الاعتبار مصادر أخرى من الكافيين مثل الشكولاتة والحلوى الحامضة ومشروبات أخرى.

وأضاف الموقع أنه في الآونة الأخيرة، توفي شاب بعمر 16 عاما، وذلك بعد تناوله كمية كبيرة من القهوة. ولكن وفق للأطباء، فإن الشاب توفي ليس بسبب شربه القهوة التي تحتوي الكافيين، ولكن بسبب تناول القهوة بطريقة مستمرة دون فاصل.

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