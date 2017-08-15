أخبار عاجلة

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الدول العربية تبحث إقامة تكتل بحري وأثر طريق الحرير

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الدول العربية تبحث إقامة تكتل بحري وأثر طريق الحرير

04:34 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

الدول العربية تبحث إقامة تكتل بحري وأثر طريق الحرير

القاهرة – (أ ش أ):

عقدت اللجنة الفنية للنقل البحري التابعة لمجلس وزراء النقل العرب اجتماعها الثامن عشر اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة برئاسة وكيل وزارة النقل في كمال البندارى وبمشاركة كبار المسئولين عن النقل البحري في الدول العربية.

وقالت الدكتورة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية - في تصريحات لها في ختام الاجتماع - إن الاجتماع ناقش على مدى يوم واحد عددا من القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك في مجال النقل البحري في ضوء أوراق العمل المقدمة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومنها إنشاء إطار عربي للتعاون بين الدول العربية للتحقيق في الحوادث البحرية وإنشاء مركز عربي مستقل لتحقيقات الحوادث البحرية.

وأشارت إلى أن اللجنة تم إحاطتها بقرارات القمة العربية الأفريقية الرابعة في مجال النقل واللوجيستيات والتي عقدت في مالابو بغينيا الاستوائية في نوفمبر الماضي.

كما تم استعراض نتائج ورشة العمل الخاصة بوضع آلية لإنشاء شركتين قطاع خاص للنقل البحري والخدمات اللوجيستية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بالإضافة إلى نتائج وتوصيات المؤتمر الدولي السادس للنقل البحري واللوجيستيات والذي عقد بمدينة الإسكندرية في مارس الماضي.

وأكدت الظاهر أن اللجنة ناقشت أيضا ورقة عمل مقدمة من الأاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حول أثر طريق الحرير على الدول العربية من منظور متكامل والعمل على عقد ورشة عمل للتعاون العربي الصيني لتحديد الفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين في قطاعات النقل البحري والسكك الحديدية والطرق ، وإنشاء مناطق لوجيستية وموانئ جافة بما يسهم في تحقيق أهداف طريق الحرير والمصالح العربية الصينية.

وأشارت ورقة العمل إلى قيام الصين بإحياء طريق الحرير الذي كان يعد أقدم طرق التجارة بين العرب والصين وذلك من خلال مبادرة حديثة تسمى(حزام واحد ، طريق واحد)ولها أبعاد استراتيجية مهم في التجارة العالمية وستسهم في تغيير المشهد الاقتصادي والسياسي في الشرق الأوسط واستقراره خاصة بعد أن تضاعفت التجارة والاستثمارات بين المناطق الواقعة على هذا الطريق أربع مرات خلال العقد الماضي.

ووافقت على هذه المبادرة حتى الآن 68 دولة في قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا والذى يبلغ حجم اقتصادياتها أكثر من 21 تريليون دولار أي 29% من إجمالي حجم الاقتصاد العالمي حسب إحصاءات عام 2014.
كما ناقشت اللجنة مذكرة من الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية تتضمن ورقة عمل حول مقترح إقامة تكتل بحري عربي يهدف إلى إنشاء منظومة عامة للنقل البحري للدول العربية بهدف إقامة تكتل عربي عام لصناعة النقل البحري في الدول العربية ووضع خطة لتطوير النقل البحري العربي والوطني ووضع استراتيجية لمقترح التكتل البحري العربي والوطني.

واختتمت الظاهر تصريحها بالقول:إن اللجنة ناقشت ورقة عمل حول (المتطلبات المستقبلية الخاصة بتموين السفن طبقا للاتفاقيات الدولية وتطبيقها في الدول العربية) ، وقد أعدت توصياتها بخصوص هذه البنود ورفعها إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء النقل العرب المقرر عقدها في أكتوبر المقبل بمقر جامعة الدول العربية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • خطان للنقل البحري بين قطر وعُمان والمغرب يرسل طائرة محملة بالمواد

    أخبار

  • توقف الاخبار ووسائل النقل إلى الجزر قبل إضراب عام في اليونان

    أخبار

  • مشروع "طريق الحرير" الصيني

    أخبار

إعلان

80bc31497e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري