الدول العربية تبحث إقامة تكتل بحري وأثر طريق الحرير

القاهرة – (أ ش أ):

عقدت اللجنة الفنية للنقل البحري التابعة لمجلس وزراء النقل العرب اجتماعها الثامن عشر اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة برئاسة وكيل وزارة النقل في مصر كمال البندارى وبمشاركة كبار المسئولين عن النقل البحري في الدول العربية.

وقالت الدكتورة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية - في تصريحات لها في ختام الاجتماع - إن الاجتماع ناقش على مدى يوم واحد عددا من القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك في مجال النقل البحري في ضوء أوراق العمل المقدمة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومنها إنشاء إطار عربي للتعاون بين الدول العربية للتحقيق في الحوادث البحرية وإنشاء مركز عربي مستقل لتحقيقات الحوادث البحرية.

وأشارت إلى أن اللجنة تم إحاطتها بقرارات القمة العربية الأفريقية الرابعة في مجال النقل واللوجيستيات والتي عقدت في مالابو بغينيا الاستوائية في نوفمبر الماضي.

كما تم استعراض نتائج ورشة العمل الخاصة بوضع آلية لإنشاء شركتين قطاع خاص للنقل البحري والخدمات اللوجيستية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بالإضافة إلى نتائج وتوصيات المؤتمر الدولي السادس للنقل البحري واللوجيستيات والذي عقد بمدينة الإسكندرية في مارس الماضي.

وأكدت الظاهر أن اللجنة ناقشت أيضا ورقة عمل مقدمة من الأاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حول أثر طريق الحرير على الدول العربية من منظور متكامل والعمل على عقد ورشة عمل للتعاون العربي الصيني لتحديد الفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين في قطاعات النقل البحري والسكك الحديدية والطرق ، وإنشاء مناطق لوجيستية وموانئ جافة بما يسهم في تحقيق أهداف طريق الحرير والمصالح العربية الصينية.

وأشارت ورقة العمل إلى قيام الصين بإحياء طريق الحرير الذي كان يعد أقدم طرق التجارة بين العرب والصين وذلك من خلال مبادرة حديثة تسمى(حزام واحد ، طريق واحد)ولها أبعاد استراتيجية مهم في التجارة العالمية وستسهم في تغيير المشهد الاقتصادي والسياسي في الشرق الأوسط واستقراره خاصة بعد أن تضاعفت التجارة والاستثمارات بين المناطق الواقعة على هذا الطريق أربع مرات خلال العقد الماضي.

ووافقت على هذه المبادرة حتى الآن 68 دولة في قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا والذى يبلغ حجم اقتصادياتها أكثر من 21 تريليون دولار أي 29% من إجمالي حجم الاقتصاد العالمي حسب إحصاءات عام 2014.

كما ناقشت اللجنة مذكرة من الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية تتضمن ورقة عمل حول مقترح إقامة تكتل بحري عربي يهدف إلى إنشاء منظومة عامة للنقل البحري للدول العربية بهدف إقامة تكتل عربي عام لصناعة النقل البحري في الدول العربية ووضع خطة لتطوير النقل البحري العربي والوطني ووضع استراتيجية لمقترح التكتل البحري العربي والوطني.

واختتمت الظاهر تصريحها بالقول:إن اللجنة ناقشت ورقة عمل حول (المتطلبات المستقبلية الخاصة بتموين السفن طبقا للاتفاقيات الدولية وتطبيقها في الدول العربية) ، وقد أعدت توصياتها بخصوص هذه البنود ورفعها إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء النقل العرب المقرر عقدها في أكتوبر المقبل بمقر جامعة الدول العربية.