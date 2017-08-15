الحوثيون يحتجزون 12 يمنيا بتهمة التجسس لصالح التحالف وأمريكا

صنعاء – (د ب أ):

أفادت مصادر محلية يمنية بأن عناصر تابعة لجماعة انصار الله الحوثية، والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح احتجزت اليوم الثلاثاء 12 شخصا في العاصمة صنعاء بتهمة التجسس لصالح قوات التحالف العربي والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن عناصر تابعة للحوثيين وقوات صالح احتجزت 12 يمنيا بينهم اشخاص يحملون الجنسية الأمريكية، بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية و قوات التحالف العربي، مشيرة إلى أنهم محتجزون بداخل الأمن القومي.

وأوضحت المصادر أن المحتجزين صحفيين وموظفين لدى الأمم المتحدة.

في السياق نفسه، أطلق صحفيون وناشطون حملة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مطالبين فيها بسرعة الإفراج عن الصحفي والناشط اليمني هشام العميسي، وهو أحد المحتجزين لدى الأمن القومي.

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول ذلك.

ويسيطر الحوثيون والقوات الموالية لصالح منذ نهاية عام 2014 على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى، في حين يواجهون اتهامات باختطاف واحتجاز عدد كبير من الصحفيين والناشطين المعارضين لهم.