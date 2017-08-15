أخبار عاجلة

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الحوثيون يحتجزون 12 يمنيا بتهمة التجسس لصالح التحالف وأمريكا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الحوثيون يحتجزون 12 يمنيا بتهمة التجسس لصالح التحالف وأمريكا

04:02 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

الحوثيون يحتجزون 12 يمنيا بتهمة التجسس لصالح التحالف وأمريكا

الحوثيون يحتجزون 12 يمنيا بتهمة التجسس

صنعاء – (د ب أ):

أفادت مصادر محلية يمنية بأن عناصر تابعة لجماعة انصار الله الحوثية، والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح احتجزت اليوم الثلاثاء 12 شخصا في العاصمة صنعاء بتهمة التجسس لصالح قوات التحالف العربي والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن عناصر تابعة للحوثيين وقوات صالح احتجزت 12 يمنيا بينهم اشخاص يحملون الجنسية الأمريكية، بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية و قوات التحالف العربي، مشيرة إلى أنهم محتجزون بداخل الأمن القومي.

وأوضحت المصادر أن المحتجزين صحفيين وموظفين لدى الأمم المتحدة.

في السياق نفسه، أطلق صحفيون وناشطون حملة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مطالبين فيها بسرعة الإفراج عن الصحفي والناشط اليمني هشام العميسي، وهو أحد المحتجزين لدى الأمن القومي.

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول ذلك.

ويسيطر الحوثيون والقوات الموالية لصالح منذ نهاية عام 2014 على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى، في حين يواجهون اتهامات باختطاف واحتجاز عدد كبير من الصحفيين والناشطين المعارضين لهم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بنك الدم اليمني يستغيث: أسبوع ونتوقف عن العمل

    أخبار

  • الحوثيون يهددون بشن عمليات عسكرية واسعة ضد قوات التحالف العربي

    أخبار

  • "هيومان رايتس": الحوثيون قصفوا أحياء سكنية في تعز قتلت عشرات المدنيين

    أخبار

  • وزير يمني: غدًا.. انطلاق فعاليات إعادة الإعمار في عدن

    أخبار

إعلان

f34dc8ed26.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

أبرز عناوين الصحف العالمية

أبرز عناوين الصحف العالمية

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة