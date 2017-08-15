الأمم المتحدة: قدمنا 2.7 مليون دولار دعما لـ«أطفال بلا مأوى» في مصر

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قال جوليان جارساني، نائب الممثل الإقليمي القائم بأعمال المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن بروتوكول التعاون الذي وقعه مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات مع غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، يستهدف برامج إعادة التأهيل ودمج الأطفال وتطوير العنصر البشري بمؤسسات الرعاية في 5 محافظات في مصر.

أضاف جارساني، على هامش توقيع البروتوكول، اليوم الثلاثاء، بمبنى وزارة التضامن، أن التعاون المقبل سيكون في مؤسسات الرعاية بمحافظات سوهاج، الإسماعيلية، الإسكندرية، السويس، وبورسعيد، مشددا على أن المكتب يسعى لضمان أن تكون حياة الأطفال من خريجي المؤسسات أفضل حتى لا يعودوا لارتكاب جرائم مرة أخرى.

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وأوضح أن الهدف الرئيسي للمكتب إكساب الأطفال مهارات للعمل بعد الخروج من المؤسسة في مهن مختلفة، وأن يتحقق لهم الدمج في المجتمع وإتاحة فرص عادلة في حياة كريمة، مشيرا إلى أن البرنامج بدأ مع الوزارة في 2006 من المؤسسة العقابية بالمرج، إذ استفاد من خلاله بالمؤسسة 600 طفل بمساعدات قانونية وخدمية.

وذكر أنه استفاد من خدمات المشروع خلال العام الماضي فقط 104 أطفال، لافتا إلى أن المكتب قدم تمويلا بنحو 2.7 مليون دولار لتطوير مؤسسات الرعاية وتقديم الخدمات للأطفال بلا مأوى وأطفال في خطر، منذ بداية التعاون بين المكتب والوزارة، متابعا أن المكتب يعمل على إيجاد تمويل إضافي لتطوير عدد أكبر من المؤسسات.