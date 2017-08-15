أخبار عاجلة

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الأمم المتحدة: قدمنا 2.7 مليون دولار دعما لـ«أطفال بلا مأوى» في مصر

Google+ Print
الأمم المتحدة: قدمنا 2.7 مليون دولار دعما لـ«أطفال بلا مأوى» في مصر الأمم المتحدة: قدمنا 2.7 مليون دولار دعما لـ«أطفال بلا مأوى» في مصر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال جوليان جارساني، نائب الممثل الإقليمي القائم بأعمال المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن بروتوكول التعاون الذي وقعه مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات مع غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، يستهدف برامج إعادة التأهيل ودمج الأطفال وتطوير العنصر البشري بمؤسسات الرعاية في 5 محافظات في .

أضاف جارساني، على هامش توقيع البروتوكول، اليوم الثلاثاء، بمبنى وزارة التضامن، أن التعاون المقبل سيكون في مؤسسات الرعاية بمحافظات سوهاج، الإسماعيلية، الإسكندرية، السويس، وبورسعيد، مشددا على أن المكتب يسعى لضمان أن تكون حياة الأطفال من خريجي المؤسسات أفضل حتى لا يعودوا لارتكاب جرائم مرة أخرى.

شاهد أيضا

وأوضح أن الهدف الرئيسي للمكتب إكساب الأطفال مهارات للعمل بعد الخروج من المؤسسة في مهن مختلفة، وأن يتحقق لهم الدمج في المجتمع وإتاحة فرص عادلة في حياة كريمة، مشيرا إلى أن البرنامج بدأ مع الوزارة في 2006 من المؤسسة العقابية بالمرج، إذ استفاد من خلاله بالمؤسسة 600 طفل بمساعدات قانونية وخدمية.

وذكر أنه استفاد من خدمات المشروع خلال العام الماضي فقط 104 أطفال، لافتا إلى أن المكتب قدم تمويلا بنحو 2.7 مليون دولار لتطوير مؤسسات الرعاية وتقديم الخدمات للأطفال بلا مأوى وأطفال في خطر، منذ بداية التعاون بين المكتب والوزارة، متابعا أن المكتب يعمل على إيجاد تمويل إضافي لتطوير عدد أكبر من المؤسسات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري