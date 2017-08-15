المتهم بذبح عجوز عزبة الصعايدة: «كنت فاكر معاها فلوس»

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أمرت نيابة ثان شبرا الخيمة بإشراف المستشار وليد البيلي، اليوم الثلاثاء، بحبس نقاش 4 أيام على ذمة التحقيق؛ بتهمة قتل عجوم تبلغ من العمر 85 عاما بدافع السرقة بعد اقتحامه شقتها بعزبة الصعايدة ببهتيم.

المتهم "محمد ع."، 35 عاما، نقاش، أرجع سبب إقدامه على تلك الجريمة لمروره بضائقة مالية "الحالة كانت ضنك والشغل واقف والدنيا خربانة"، مضيفا "كنت بشوف الضحية وهي بتحط فلوسها في كيس قماش.. قولت أسرقها أمشى نفسي، وقتلتها عشان كنت فاكر معاها فلوس كتير".

وخلال التحقيقات، أوضح المتهم أنه استغل إقامة الضحية بمفردها بحجرة مقابلة لحجرته التي يقيم فيها، لافتا بأنه طرق باب غرفتها في ساعة متأخرة مساء الأربعاء الماضي، مؤكد: "مدتهاش فرصة وطعنتها بالرقبة والصدر".

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وأضاف "مالقتش معاها غير 140 جنيه وهاتف محمول ومروحة سقف وأسطوانة غاز"، مشيرا إلى أنه أغلق الباب بقفل من الخارج؛ لإيهام قاطني العقار بعدم تواجدها بالداخل.

الجاني أكد أمام النيابة العامة بيعه للمروحة وأسطوانة الغاز لصديقه "سيد ح."، 38 عاما، محاسب، وتخلصه من السكين -المستخدم في الجريمة- وشريحة هاتف المجني عليها بترعة الإسماعيلية، حيث حاول الهرب، لكنه سقط في قبضة الشرطة بمنزل تحت الإنشاء متاخم للطريق الدولي بدائرة قسم الجنوب ببورسعيد.