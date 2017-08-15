البورصة تخسر 4.6 مليار جنيه بضغط مبيعات المصريين والأجانب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

لليوم الثالث على التاولي تواصل البورصة تراجعها، حيث خسر رأس المال السوقي في نهاية جلسة اليوم الثلاثاء، نحو 4.6 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 696.9 مليار جنيه، متأثرًا بمبيعات المستثمرين المصريين والأجانب.

وعلى صعيد المؤشرات انخفض مؤشر السوق الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 13102 نقطة، وتراجع مؤشر إيجي إكس 70 بنسبة 2.28% ليغلق عند مستوى 690 نقطة.

شاهد أيضا

وبلغت قيم التداولات 801 مليون جنيه، عبر التداول على 284 مليون سهم، من خلال تنفيذ 26 ألف صفقة، وتم التداول على 184 ورقة ارتفع منها 38 سهما، و تراجع 125 سهم وثبت أسعار 21 سهما.