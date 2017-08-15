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إحالة 255 طبيب وصيدلي من طاقم مستشفى أبو كبير للتحقيق بسبب «التزويغ»

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إحالة 255 طبيب وصيدلي من طاقم مستشفى أبو كبير للتحقيق بسبب «التزويغ» إحالة 255 طبيب وصيدلي من طاقم مستشفى أبو كبير للتحقيق بسبب «التزويغ»

التحرير

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أحال اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، 255 طبيبًا وصيدلي، وفني، وممرض، وإداري، وعامل بمستشفى أبو كبير المركزي، إلى التحقيق، وقرر خصم 3 أيام من رواتبهم؛ لمغادرتهم مقر عملهم بدون إذن أو عذر قانوني. 

وشدد المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل، والمنشآت الصحية بنطاق دائرة المحافظة؛ لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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يأتي ذلك بعد جولة مفاجئة للجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، على مستشفى أبو كبير المركزي، حيث تبين عدم تواجد 255 من العاملين بالمعمل أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقر عملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية.

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التحرير

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