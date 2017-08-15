«محلب» يشيد بجهود محافظة المنيا في استرداد الأراضي: قصة نجاح

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أشاد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، بجهود ونتائج محافظة المنيا ضمن أعمال لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة.

وقال "محلب"، خلال اجتماع لجنة تنمية جنوب الوادي بمحافظة المنيا: إن "المحافظة حققت نجاحًا ملحوظًا في نتائج اللجنة"، واصفًا إياها بأنها "قصة نجاح"، موضحًا أن المنيا تعد مثالية في هذا الصدد من خلال التواصل الدائم والنتائج المبهرة والتي سيكون لها مردودًا كبيرًا من خلال تخصيص 20% من قيمة المبالغ المخصصة لتقنين الأراضي لمشروعات التنمية بالمحافظة.

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وأشار عصام البديوي محافظ المنيا في كلمته إلى تكاتف كافة أجهزة الدولة في حملة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب وتوجيهاته بتنفيذ الحملة المكبرة التي وجّه بها السيد رئيس الجمهورية في 15/5/2017 والتي أسفرت عن التعامل على 582253 فدان و 2958734 متر مربع، وتم استرداد 304384 فدان منهم وكذلك 952375 متر مربع وجاري تقنين 277870 فدان و 2006359 متر مربع.