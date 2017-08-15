"القومي للبحوث" يتوصل إلى مُركب لمقاومة الإجهادات النباتية في تربة سيناء

كتب - أحمد مسعد:

قال أشرف شعلان، رئيس المركز القومي للبحوث، إن علماء وباحثي شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية نجحوا في التوصل إلى إنتاج مركب حيوي باستخدام تقنيات النانو لمقاومة الإجهادات النباتية الحيوية وغير الحيوية للنباتات النامية في التربة الملحية والرملية بسيناء.

وأضاف شعلان، في تصريح الثلاثاء، أن المُركب الحيوي، يساعد على زيادة النمو والإنتاجية، وارتفاع القيمة الغذائية بالمقارنة بالأراضي الطبيعية، فضلًا عن أن هذا الُمركب آمن للبيئة، ويسهل تطبيقه بما يؤدي إلى حماية المحاصيل الاقتصادية من الإجهادات بالأراضي المستصلحة الجديدة.

وأوضح شعلان، أن شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية توصلت أيضا إلى زراعة ونشر شجرة البولونيا، وهي من الأشجار الخشبية سريعة النمو، وموطنها الأصلي الصين، لتكون بديلًا عن استيراد الأخشاب من الخارج؛ مما يساهم في توفير العملة الصعبة للدولة، لافتًا إلى أن خشب أشجار البولونيا يتميز بأنه يدخل في الصناعات الخشبية العديدة، ومن أهمها الأثاث المنزلي، والصناديق الخشبية، والآلات الموسيقية، كما أن له العديد من الاستخدامات الأخرى.

كان شعلان رفع تقريرًا إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإنجازات المركز خلال الفترة الأخيرة، وأنشطة المركز خلال الفترة الحالية، وذلك في إطار، ضرورة ربط البحث العلمي باحتياجات الدولة وتوظيفه لخدمة أغراض التنمية المستدامة.