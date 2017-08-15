"الأعلى للإعلام" و"الاتصالات" يتفقان على إنشاء جهاز لقياس نسب المشاهدة

كتبت - هاجر حسني:

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن المجلس بصدد إنشاء جهاز لقياس نسب بحوث الرأي والمشاهدة بالتعاون مع وزارة الاتصالات يكون فيه المجلس الأعلى المسؤول عن الجهاز.

جاء ذلك خلال لقاء مكرم المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، اليوم الثلاثاء، في ماسبيرو.

وقال وزير الاتصالات، إن الجهاز سيكون نقطة تحول من العشوائية إلى التنظيم وسيتم تشكيله من ممثل من التعبئة العامة والإحصاء وعدد من أصحاب الخبرات العملية، ممثلين من الأجهزة السيادية بالدولة، وممثلي الرأى العام، وعضو من مجلس الدولة.

وأضاف أن هذا الكيان سوف يشمل بحوث السوق الخاصة بالإعلام والصحافة بجانب قياس نسب بحوث المشاهدة، وأن الجهاز القومي للاتصالات سوف يشارك بتقديم الخبرات والجزء الفني لإنشاء هذا الكيان.

واتفق الطرفان على أنه فور إنشاء الجهاز سيقوم مجلس إدارته بوضع المعايير والأسس والقواعد ويدخل في صميم هذا إنشاء إدارة تكون مسؤوليتها متابعة المنهج العلمي في اختيار العينة.