أخبار عاجلة

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"الأعلى للإعلام" و"الاتصالات" يتفقان على إنشاء جهاز لقياس نسب المشاهدة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"الأعلى للإعلام" و"الاتصالات" يتفقان على إنشاء جهاز لقياس نسب المشاهدة

02:57 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام

كتبت - هاجر حسني:

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن المجلس بصدد إنشاء جهاز لقياس نسب بحوث الرأي والمشاهدة بالتعاون مع وزارة الاتصالات يكون فيه المجلس الأعلى المسؤول عن الجهاز.

جاء ذلك خلال لقاء مكرم المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، اليوم الثلاثاء، في ماسبيرو.

وقال وزير الاتصالات، إن الجهاز سيكون نقطة تحول من العشوائية إلى التنظيم وسيتم تشكيله من ممثل من التعبئة العامة والإحصاء وعدد من أصحاب الخبرات العملية، ممثلين من الأجهزة السيادية بالدولة، وممثلي الرأى العام، وعضو من مجلس الدولة.

وأضاف أن هذا الكيان سوف يشمل بحوث السوق الخاصة بالإعلام والصحافة بجانب قياس نسب بحوث المشاهدة، وأن الجهاز القومي للاتصالات سوف يشارك بتقديم الخبرات والجزء الفني لإنشاء هذا الكيان.

واتفق الطرفان على أنه فور إنشاء الجهاز سيقوم مجلس إدارته بوضع المعايير والأسس والقواعد ويدخل في صميم هذا إنشاء إدارة تكون مسؤوليتها متابعة المنهج العلمي في اختيار العينة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الأعلى للإعلام" يُخفض عقوبة "صبايا الخير" ويُنذر الغيطي

    أخبار

  • الأعلى للإعلام: لقاءات مكثفة مع الخبراء والمختصين لبناء خطاب إعلامي

    أخبار

  • شكاوى "الأعلى للإعلام" تناقش ملاحظات الجمهور على الإداء الإعلامي الأسبوع

    أخبار

  • عبد العال يؤكد مساندته لـ"الأعلى للإعلام" و"الوطنية للصحافة"

    أخبار

إعلان

7c05a945bd.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

أبرز عناوين الصحف العالمية

أبرز عناوين الصحف العالمية

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة