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جامعة الإسكندرية: إنشاء كلية للعلوم الطبية على 350 فدانا ببرج العرب

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مصراوي Masrawy

جامعة الإسكندرية: إنشاء كلية للعلوم الطبية على 350 فدانا ببرج العرب

03:58 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، تأسيس كلية للعلوم الطبية والتكنولوجية على مساحة 350 فدانًا بمدينة برج العرب، لتخريج الكوادر التقنية في كافة التخصصات الطبية.

وقال "الكردي" خلال مشاركته في اجتماع مجلس كلية الطب، اليوم الثلاثاء، إن الفترة القادمة سوف تشهد التطوير الإداري للعمل من خلال ميكنة العمل، وإعادة هيكلة بعض الكليات والتحول إلى نظام الساعات المعتمدة.

وأثنى على الدور الكبير والجهد غير العادي الذي تقوم به كلية الطب في مواجهة الأحداث الأخيرة كحادث تصادم قطاري الإسكندرية بمنطقة خورشيد وخدمة ورعاية المصابين والمرضي.

وأشار رئيس جامعة الإسكندرية، إلى أن الجامعة أنشأت المجلس الطبي لوضع المعايير القياسية لرفع الكفاءة فى جميع المستشفيات الجامعية، لافتًا إلى أن الجامعة فى إنتظار إصدار قانون المستشفيات الجامعية بعد اعتماده من مجلس النواب.

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