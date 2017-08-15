نقاش يقتل ربة منزل للاستيلاء على أموالها في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، غموض حادث العثور على جثة ربة منزل، عثر على جثتها، وبها عدة طعنات في الرقبة في شبرا الخيمة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "نقاش"، جار المجني عليها قتلها لسرقتها، وفرا هاربًا إلى محافظة الإسماعيلية ومنها إلى محافظة بورسعيد، تم التنسيق مع أجهزة البحث الجنائي في المحافظتين، وضبط المتهم واعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة، وأرشد عن المسروقات، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخمية، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة "فاطمة النادي سالم" 85 عامًا، ربة منزل، إثر إصابتها بعدة طعنات في الرقبة.

تم إخطار اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير الأمن، وجرى تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد الألفي مدير المباحث، والعميد حسام الحسيني، رئيس المباحث، وبالانتقال تبين أن المجني عليها تقيم بمفردها بحجرة بالدور الأرضي بعقار بعزبة الصعايدة في بهتيم، وتبين أن بها إصابات طعنية بالرقبة من الأمام، وترتدي ملابسها وبسؤال أولادها، قرروا أنهم فوجئوا بغلق باب الغرفة بقفل حديدي من الخارج، فقاموا بالاتصال بها على هاتفها المحمول، ولم تجب وبفتح الباب عنوه وجدوها جثة هامدة على الأرض، وتبين سرقة هاتفها المحمول ومبلغ مالي خاص بها.

وتوصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد. ع. ع" 35 عامًا، نقاش، يسكن في حجرة مقابلة لحجرة المجني عليها، وأنه يمر بضائقة مالية، وقيامة بالتخلص منها بقتلها للاستيلاء على أموالها لمروره بضائقة مالية، وفرا هاربًا إلى محافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع أمن الإسماعيلية، توجهت مأمورية لضبطه، وتبين هروبه لمدينة بورسعيد وبالتنسيق وأمن بورسعيد.

وجرى ضبط المتهم مختبئًا بمنزل تحت الإنشاء متاخم للطريق الدولي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث، وقرر أنه شاهد المجني عليها تحتفظ بأموالها في كيس قماش بين طيات ملابسها، فقرر التخلص منها بقتلها والاستيلاء على أموالها ومتعلقاتها، وليلة الحادث قام بطرق باب حجرتها، وعقب فتحها باغتها بتسديد طعنات لها بالرقبة والصدر، فسقطت أرضًا، وعقب تأكده من وفاتها قام بالاستيلاء على مبلغ مالي 140 جنيهًا وهاتفها المحمول ومروحة السقف وأسطوانة الغاز، وعقب خروجه قام بغلق الباب ووضع قفل من الخارج لإيهام قاطني العقار وأهليتها بعدم تواجدها بالداخل، وتخلص من السلاح الأبيض السكين وشريحه هاتف المجنى عليها بمياه ترعة الإسماعلية وفر هارباً وتولت النيابة التحقيق.