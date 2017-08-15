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بالأسماء.. إصابة 5 في انقلاب سيارة إسعاف تنقل سيدة حامل بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

بالأسماء.. إصابة 5 في انقلاب سيارة إسعاف تنقل سيدة حامل بالوادي الجديد

03:49 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

بالأسماء.. إصابة 5 في انقلاب سيارة إسعاف تنقل سيدة حامل بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب 5 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة إسعاف تنقل سيدة حامل إلى مستشفى بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء عبد الرحمن شحاتة القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة النجدة، يفيد انقلاب سيارة إسعاف، وإصابة 5 أشخاص بينهم 4 سيدات بمركز الداخلة.

تبين انقلاب سيارة إسعاف تابعة للوحدة الصحية بقرية القلمون بمركز الداخلة بالطريق الواصل بين القرية ومدينة موط بمركز الداخلة بمنطقة الكيلو 17، أسفر عن إصابة كل من "سعاد كامل عبد الحميد" 32 سنة، وكانت حاملاً وتستعد للولادة، و"نجاح عطية سليمان"، 50 سنة، و"مصطفى إسماعيل جعفر"، 67 سنة، و"نجاح مصطفى إسماعيل" 40 سنة، و"هدى محمد حسن" 47 سنة، وجمعيهم من أبناء قرية القلمون، ومصابون بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

جرى نقل المصابين بسيارات هيئة الإسعاف المصرية، إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، وتقديم الخدمات الطبية للسيدة الحامل وتوليدها.

من جانبه، كشف مصدر مسئول بمركز الداخلة، لـ"مصراوي"، أن سبب الحادث، حسب المعاينة الأولية، هو عيب فني في عجلة القيادة الخاصة بالسيارة، تسبب في اختلالها في يد قائدها وانقلابها.

كما أكد المصدر، أن هناك مخالفة في تحميل هذا العدد داخل سيارة الإسعاف، حيث أقصى حمولة في مثل هذه الحالات هما شخصان فقط، المريض وآخر مرافق له، وجاري التحقيق في ذلك.

تحرر المحضر اللازم بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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