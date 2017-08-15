تعاون بين طب "عين شمس" ومركز مجدي يعقوب في البحث العلمي- صور

كتب- محمد قاسم

استقبل الدكتور محمود المتيني، عميد كلية الطب جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية البروفيسور مجدي يعقوب والدكتور مجدي إسحق، والفريق الطبي المصاحب له وذلك خلال زيارته التي أجراها، الثلاثاء، لمستشفى أمراض وجراحات القلب بالجامعة في إطار توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الجامعة ومركز القلب بأسوان.

وخلال كلمته، أكد المتيني أن التعاون بين الجانبين سيكون في مجال تبادل الخبرات والبحث العلمي و التدريب.

وأشاد يعقوب بمستوى الخدمة الطبية التي تقدمها مستشفيات عين شمس، مؤكداً أنها تشهد تطوراً مستمرًا يومًا بعد يوم في ظل وجود روح الفريق والتعاون بين مختلف الجهات أهم عناصر النجاح.

وتحدث يعقوب عن أسباب انتشار أمراض القلب بين نسبة كبيرة من الشعب المصري ومن أهمها السمنة والعادات الغذائية الخاطئة والتدخين.

ودعا يعقوب إلى ضرورة نشر الوعي الصحي بين مختلف فئات المجتمع بما يساعد في خفض نسب الإصابة بأمراض القلب.

وخلال اللقاء الذي حضره الدكتور محمد الطيب وكيل كلية الطب والدكتور أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس والدكتور أحمد عبد العزيز مدير مستشفى أمراض وجراحات القلب و رؤساء مختلف أقسام المستشفى وعدد من الأطباء المعنيين، أهدى المتيني درع الجامعة للسير مجدي يعقوب تقديراً لمسيرته الطبية العالمية في مجال جراحات وأمراض القلب.