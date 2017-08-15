إطلاق برنامج "دعم وتمكين المرأة الأزهرية"
إطلاق برنامج "دعم وتمكين المرأة الأزهرية"
03:29 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017
المنظمة العالمية لخريجي الأزهر
كتب- محمود مصطفى:
بدأت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الثلاثاء، فعاليات برنامج "تنمية ودعم وتمكين المرأة الأزهرية".
ويهدف البرنامج إلى الاهتمام، وزيادة الوعي المجتمعي بالقضايا التي تهم المرأة وتأهيلها لمجال سوق العمل، للقضاء على البطالة ومساعدة المرأة الأزهرية على اقتحام مجال ريادة الأعمال وتأسيس المشروعات الصغيرة، ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والخريجات.
وقال أسامه ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، إن البرنامج يأتي في إطار مشروع "سفراء الأزهر"، الذي يهدف إلى تأهيل وتطوير شباب الأزهر من الطلبة، والخريجين، وأعضاء هيئة التدريس، محلياً ودولياً بأهم المهارات (تكنولوجيا – إتصال – إدارة – إعلام – ثقافة).
وأقيمت ورشة العمل الأولى بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس من المسؤولين عن الجودة بكليات الوجه البحري والقاهرة، لبحث الرؤى والأفكار ووضع الآليات والسبل التي تعمل على تحقيق وتنفيذ هذا البرنامج بما يتناسب مع الاحتياجات الأساسية للطالبات والخريجات وأعضاء هيئة التدريس.
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