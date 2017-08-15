مجدي يعقوب: مصر من أكثر الدول معاناة بأمراض القلب

كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور مجدى يعقوب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مجدى يعقوب لجراحات القلب والأبحاث بأسوان، أن مصر من أعلى الدول التي يعاني مواطنوها من أمراض القلب نتيجة التدخين والسمنة، مشددا على ضرورة وجود مراكز متميزة لعلاج هذه الحالات.

وأضاف يعقوب، في مؤتمر صحفي بعد توقيع برتوكول تعاون مع طب جامعة عين شمس: "لابد من التعاون بيننا والمراكز المتميزة لمحاربة أمراض القلب، لأن مصر تعانى بشكل كبير منها"، موضحًا أن هناك بروتوكول تعاون فى مجال التمريض، وتدريب الأطباء والبحث العلمي.

وأشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة القلب، إلى أن بروتوكول التعاون بدأ منذ عام 2014، لكن اليوم نحاول أن نتوسع فى مجال التعاون ونضعه فى حجم أكبر.

ولفت إلى أن مصر تمثل أعلى نسب على مستوى العالم فى الإصابة بأمراض مثل، تصلب الشرايين، وارتفاع الكولسترول وعدم وجود وقاية، كما أنها تعانى أيضا من انتشار الحمى الروماتيزمية، والوقاية معروفة جداً، وهي الاعتماد على ممارسة الرياضة، وتناول الأطعمة الصحية، وخفض الوزن، وأنه لابد من مساعدة المرضى من خلال الوعى بمعرفة أعراض أمراض القلب.​