أخبار عاجلة

كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مجدي يعقوب: مصر من أكثر الدول معاناة بأمراض القلب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مجدي يعقوب: من أكثر الدول معاناة بأمراض القلب

03:20 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

مجدي يعقوب: مصر من أكثر الدول معاناة بأمراض القلب

الدكتور مجدى يعقوب

كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور مجدى يعقوب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مجدى يعقوب لجراحات القلب والأبحاث بأسوان، أن مصر من أعلى الدول التي يعاني مواطنوها من أمراض القلب نتيجة التدخين والسمنة، مشددا على ضرورة وجود مراكز متميزة لعلاج هذه الحالات.

وأضاف يعقوب، في مؤتمر صحفي بعد توقيع برتوكول تعاون مع طب جامعة عين شمس: "لابد من التعاون بيننا والمراكز المتميزة لمحاربة أمراض القلب، لأن مصر تعانى بشكل كبير منها"، موضحًا أن هناك بروتوكول تعاون فى مجال التمريض، وتدريب الأطباء والبحث العلمي.

وأشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة القلب، إلى أن بروتوكول التعاون بدأ منذ عام 2014، لكن اليوم نحاول أن نتوسع فى مجال التعاون ونضعه فى حجم أكبر.

ولفت إلى أن مصر تمثل أعلى نسب على مستوى العالم فى الإصابة بأمراض مثل، تصلب الشرايين، وارتفاع الكولسترول وعدم وجود وقاية، كما أنها تعانى أيضا من انتشار الحمى الروماتيزمية، والوقاية معروفة جداً، وهي الاعتماد على ممارسة الرياضة، وتناول الأطعمة الصحية، وخفض الوزن، وأنه لابد من مساعدة المرضى من خلال الوعى بمعرفة أعراض أمراض القلب.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تعاون بين طب "عين شمس" ومركز مجدي يعقوب في البحث العلمي- صور

    أخبار

  • التعليم العالي: بدء قبول الوافدين بالدراسات العليا في الجامعات والمعاهد

    أخبار

  • البرامج المتميزة والخاصة بجامعتي القاهرة وعين شمس: استثمارات بالآلاف

    أخبار

  • قراران جمهوريان بتعيين عميدي كليتي التربية نوعية بالفيوم وكفر الشيخ

    أخبار

إعلان

7fd611ac20.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري